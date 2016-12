Prandelli tritt in Valencia nach drei Monaten zurück

Magere Ausbeute für den früheren Italien-Teamchef: ein Sieg in neun Ligaspielen

Cesare Prandelli (59) ist nach nur knapp drei Monaten als Trainer des spanischen Fußball-Erstligisten FC Valencia zurückgetreten. Dies verkündete der Verein am Freitag ohne Angabe von Gründen. Prandellis Aufgaben übernimmt vorübergehend der frühere spanische Nationalspieler Salvador Gonzalez.

Erst am 1. Oktober hatte Prandelli die Nachfolge von Pako Ayestarán angetreten. In neun Ligaspielen unter dem ehemaligen italienischen Nationaltrainer gelang dem Tabellen-17. der Primera Division nur ein Sieg. Die Tageszeitung AS berichtete, dass Prandelli unzufrieden mit der Transferpolitik des Klubs in der Winterpause gewesen sei. (sid)