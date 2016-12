Böller löste Waldbrand in Tirol aus

Unbekannter warf pyrotechnischen Gegenstand aus Gondel

Alpbach – Ein Unbekannter hat am Freitag einen Böller aus einer Gondel im Skigebiet in Alpbach (Bezirk Kufstein) geworfen und damit einen Waldbrand ausgelöst. Laut Polizei entzündete der pyrotechnische Gegenstand im trockenen Waldgebiet im Bereich der Lifttrasse ein Feuer.

Das Personal der Bergbahnen und weitere Helfer konnten den Brandbereich mit einem Feuerlöscher eindämmen. Die Feuerwehren Alpbach und Inneralpbach, die mit 50 Mann im Einsatz standen, löschten schließlich die restlichen Glutnester.

Zündler im Pinzgau ausgeforscht

Die Salzburger Polizei hat fünf junge Pinzgauer ausgeforscht, die am Freitag gegen 16.30 Uhr in Kaprun mit einer Feuerwerksrakete einen Mistkübel bei einem Kiosk in Brand gesetzt hatten. Danach waren die Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren mit zwei Autos geflüchtet. Zeugen beobachten den Vorfall und informierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Dank der Zeugenaussagen konnten die fünf Zündler rasch ausfindig gemacht werden. Die Männer werden angezeigt. Die Feuerwehr kontrollierte nach dem Brand mit einer Wärmebildkamera noch die Umgebung des Mistkübels, jedoch wurden keine weiteren Glutnester gefunden. (APA, 31.12.2016)