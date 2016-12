Anschlag in Bagdad: Mindestens 18 Tote auf belebtem Markt

Laut Agenturberichten explodierten zwei Bomben im Zentrum der irakischen Hauptstadt – Opferzahl könnte noch steigen

Bagdad – Bei einem Anschlag auf einem belebten Markt in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Fast 40 weitere wurden nach Polizeiangaben verletzt, als am Samstag zwei Bomben auf dem Markt im Stadtviertel Al-Sinak in der Innenstadt explodierten. Ein Vertreter des irakischen Innenministeriums sprach von 19 Toten und 45 Verletzten. Medizinisches Personal sprach von mindestens 21 Toten.

Die Opferzahl könnte aber noch steigen. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Im Irak verübt die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) häufig Selbstmordanschläge. Derzeit steht der IS unter Druck, weil die irakische Armee und ihre Verbündeten seit Mitte Oktober eine Großoffensive zur Rückeroberung der IS-Hochburg Mossul führen. (APA, Reuters, 31.12.2016)