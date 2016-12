Salzburg und Linz siegen, KAC-Erfolgslauf endet

Titelverteidiger setzte sich zu Hause gegen Znojmo durch – Black Wings gewannen in Innsbruck klar – KAC verlor Freiluftspiel in Budapest

Wien – Titelverteidiger Salzburg und die Black Wings Linz starten in der Erste Bank Eishockey Liga gleichauf zwölf Punkte hinter Tabellenführer Vienna Capitals ins neue Jahr. Die Salzburger gewannen am Freitag zu Hause gegen Znojmo dank starker Schlussphase 4:2, die Linzer siegten in Innsbruck problemlos 5:1. Die Capitals hatten sich bereits am Donnerstag 4:1 gegen Dornbirn durchgesetzt.

Für den KAC endete zum Jahresabschluss im Freiluftspiel gegen Fehervar mit dem 2:5 eine lange Siegesserie. Der VSV feierte einen 8:2-Kantersieg gegen Schlusslicht Ljubljana. Die achtplatzierten Villacher machten dadurch Boden auf die vor ihnen liegenden Verlierer Znojmo, Innsbruck und Klagenfurt gut. Die Graz 99ers unterlagen beim Tabellenvierten Bozen knapp 1:2 und rutschten hinter Fehervar auf Rang zehn zurück.

Die Black Wings Linz hatten gegen harmlose Innsbrucker leichtes Spiel. Tore von Da Silva im ersten sowie von zweimal Lebler und Schofield im zweiten Drittel brachten sie auf die Siegerstraße. Im Schlussabschnitt erhöhte Broda sogar noch auf 5:0, ehe Lammers gegen Linz-Ersatzgoalie Janny immerhin der Ehrentreffer gelang.

Nach elf Siegen ist Schluss

Salzburg hatte in der Finalneuauflage der Vorsaison gegen Znojmo lange Mühe, erst ein starkes Schlussdrittel bescherte dem Meister den nächsten Sieg gegen die Tschechen. Znojmo, das am Donnerstag Trainer Jiri Reznar durch Roman Simicek ersetzt hatte, lag nach zwei Dritteln noch 2:1 vorne. Im letzten Abschnitt drehten die "Bullen" aber auf. Tore von Viveiros, Thomas und Kristler sorgten doch noch für den vierten Saisonerfolg gegen den Vizemeister.

Der KAC kassierte in Budapest vor 4.200 Zuschauern die erste Niederlage nach zuletzt elf Erfolgen en suite. Die Klagenfurter gingen durch Lundmark zwar in Führung, gerieten dann aber ins Hintertreffen. Im Mitteldrittel brachte Stefan Geier die Kärntner noch einmal auf 2:3 heran, die Ungarn ließen sich den Sieg aber nicht mehr nehmen und erhöhten noch auf 5:2.

Dem VSV gelang gegen Ljubljana ein hoher Pflichtsieg. Die am Mittwoch im Derby gegen den KAC unterlegenen Villacher kamen gegen das abgeschlagene Schlusslicht aber nur langsam in die Gänge. Nach 0:1-Rückstand zeichnete vor allem die neu zusammengestellte Linie mit McGrath (3 Tore) und Locke (1 Tor) hauptverantwortlich für den klaren Erfolg gegen die im Spielverlauf immer schwächer werdenden Slowenen.

In Bozen dauerte es fast 37 Minuten, bis den Grazern durch Woger im Powerplay das erste Tor gelang. Ein Doppelschlag in der 49. Minute brachte aber noch die Wende zugunsten der viertplatzierten Südtiroler. (APA, 30.12.2016)

Ergebnisse Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) vom Freitag – 36. und 37. Runde:

Fehervar AV19 – KAC 5:2 (1:1,2:1,2:0). Freiluftspiel in Budapest, 4.200,

Tore: Orban (15.), Erdely (27./PP, 32.), Sarauer (43.), Koger (56.) bzw. Lundmark (11.), S. Geier (36./PP). Strafminuten: 9 plus Spieldauer Szabo bzw. 8.

Red Bull Salzburg – HC Znojmo 4:2 (1:1,0:1,3:0). Salzburg, 2.700,

Tore: Hughes (7.), Viveiros (41.), Thomas (53.), Kristler (54./PP) bzw. Yellow Horn (17./PP), Sulak (40.). Strafminuten: 4 bzw. 6.

VSV – Olimpija Ljubljana 8:2 (2:1,3:1,3:0). Villach, 2.800,

Tore: Locke (7.), McGrath (16., 25., 46.), Nageler (27.), Verlic (39./PP), Latendresse (48.), Hunter (57.) bzw. Bussieres (4.), Pesut (29.). Strafminuten: 2 bzw. 9 plus Spieldauer Groznik.

HC TWK Innsbruck – Liwest Black Wings Linz 1:5 (0:1,0:3,1:1). Innsbruck, 2.700,

Tore: Lammers (53.) bzw. Da Silva (12.), Lebler (24./PP, 37.), Schofield (32./SH), Broda (52.). Strafminuten: 2 bzw. 6.

HCB Südtirol – Moser Medical Graz 99ers 2:1 (0:0,0:1,2:0). Bozen, 2.700,

Tore: Root (49.), Palmieri (49.) bzw. Woger (37./PP). Strafminuten: 4 bzw. 8.