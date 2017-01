TV- und Radiotipps für Sonntag, 1. Jänner

"Frühstück bei Tiffany", "Harry und Sally", "Hannibal" und "Trainspotting" für einen gelungenen Start ins neue Jahr

11.15 KONZERT

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2017 Es gibt Dinge, auf die man sich verlassen kann. Dass die Wiener Philharmoniker am ersten Tag des Jahres gegen das Brummen im Kopf anspielen, gehört dazu. Zum ersten Mal dirigiert der 34-jährige Venezolaner Gustavo Dudamel das berühmteste Orchester der Welt im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, wenn das Publikum (voraussichtlich) wieder zum Radetzkymarsch klatschen darf. Wer die Liveübertragung verschlafen hat, kann das Konzert um 20.15 Uhr auf ORF 3 nacherleben.

Bis 13.45, ORF 2

13.10 KOMÖDIE

Avanti, Avanti (Avanti!, USA 1972, Billy Wilder) Wendell (Jack Lemmon) fährt nach Ischia, um die sterblichen Überreste seines eben dahingeschiedenen Vaters nach Hause in die USA zu bringen. Das Reiseziel teilt er mit der Britin Pamela (Juliet Mills) – und auch den Zweck, wie sich herausstellt: Denn Pamelas Mutter war die Geliebte von Wendells Vater. Meisterhafte Komödie.

Bis 16.10, ATV 2

17.00 ZAUBERSPASS

Harry Potter und der Orden des Phönix (Harry Potter and the Order of the Phoenix, USA/GB 2007, David Yates) Der am Samstag begonnene Zaubermarathon wird mit dem fünften Teil der Magiersaga fortgeführt. Darin wird es langsam wirklich düster in Harrys Zauberuniversum. Seine und Dumbledores Warnungen, dass Voldemort zurückgekehrt ist, verhallen ungehört.

Bis 19.35, Puls 4

19.35 HEX, HEX!

Harry Potter und der Halbblutprinz (Harry Potter and the Half-Blood Prince, GB/US 2009, David Yates) Im sechsten Teil der Potter-Saga knistert es zwischen Harry und Ron Weasleys Schwester Ginny, während Todesesser die Weltenruhe stören. In einem Buch findet Harry einiges über Voldemort heraus. Nicht nur die Zauberlehrlinge tricksen mit Magie, sondern auch die Animateure des Films.

Bis 22.25, Puls 4

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Wald der Echos (Ö 2016, Maria Luz Oliveras Capelle) Eine junge Frau läuft mit ihren Freunden verspielt durch den Wald, als diese plötzlich weg sind – und sie die Leichen dreier Kinder an einem Flussufer findet. Mehrfach ausgezeichneter Film, den Michael Haneke "pure Poesie" nennt. Die Regisseurin ist zu Gast im Studio.

Bis 21.05, Okto

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Frühstück bei Tiffany (Breakfast at Tiffany's, USA 1961, Blake Edwards) Holly (Audrey Hepburn) feiert viel, schläft lange und frühstückt in Abendrobe vor dem Schaufenster von Tiffany. Ihr Ziel: einen reichen Mann heiraten. Der junge, aber mittellose Schriftsteller Paul (George Peppard) interessiert sie zunächst nicht. Kultfilm nach dem Roman von Truman Capote.

Bis 22.05, 3sat

fabaudrey

20.15 KOMÖDIE

Harry und Sally (When Harry Met Sally, USA 1989, Rob Reiner) Ach, die heteronormative Idylle der 1980er, als sich ein ganzer Film um die Frage drehen konnte, ob Männer und Frauen miteinander befreundet sein können, ohne dass der Sex dazwischenkommt. Spoileralarm: Harry (Billy Crystal) und Sally (Meg Ryan) schaffen es nicht. Aber Sie schauen den Film sowieso nur wegen der Orgasmusszene im Café an. In einer Nebenrolle: die kürzlich verstorbene Carrie Fisher als Sallys Freundin Marie.

Bis 22.05, ATV 2

theworldoftrailers

22.15 BLUTSAUGEREI

Interview mit einem Vampir (Interview with the Vampire, USA 1994, Neil Jordan) Tom Cruise und Brad Pitt durchleben die immer konzentrierter werdenden visuellen Welten von Neil Jordans Melodram.

Bis 0.30, RTL 2

22.15 AGENTENTHRILLER

James Bond – Ein Quantum Trost (Quantum of Solace, GB/USA 2008, Marc Forster) Der zweite Film mit Hauptdarsteller Daniel Craig holt den Agenten endgültig aus dem Kalten Krieg her-aus und zeigt ihn als traumatisierten Einzelkämpfer, der wortkarg neu-artige Konflikte bewältigt. Eine der besten Szenen spielt auf der Bregenzer Seebühne, auf der die Oper Tosca aufgeführt wird. Die Köpfe der Organisation Quantum konferieren mit unsichtbaren Headphones.

Bis 23.55, ORF 1

22.35 DELIKATESSEN

Hannibal (USA 2001, Ridley Scott) Die Fortsetzung von Das Schweigen der Lämmer: Ziemlich blutrünstige Verfilmung nach Thomas Harris' ziemlich blutrünstigem Buch. Der begnadete Charakterdarsteller Anthony Hopkins als gnadenloser Menschenfresser Dr. Hannibal Lecter, Ridley Scott als gnadenloser Manierist. Zum Fürchten.

Bis 1.15, ATV

23.10 KULTKOMÖDIE

The Blues Brothers (USA 1980, John Landis) Um die Schulden eines Waisenhauses zu bezahlen, trommeln Dan Akroyd und John Belushi ihre alte Band wieder zusammen. Kultfilm mit berühmtem Soundtrack und einmalig coolen Sprüchen. Dazu Gastauftritte von Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown und vielen mehr.

Bis 1.10, ZDF neo

1.10 HEROINSPAZIERT

Trainspotting (GB 1996, Danny Boyle) Ewan McGregor möchte vom Heroin loskommen, seine Freunde sind dabei nicht gerade förderlich. Teils wunderbar komischer, teils furchtbar trister Einblick in das dunkle Edinburgh.

Bis 2.35, ZDF neo