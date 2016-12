TV- und Radiotipps für Samstag, 31. Dezember

Musikalischer Jahresausklang auf 3sat, "Harry Potter"-Marathon auf Puls 4 und das Übliche im ORF

6.30 MUSIK

Pop around the Clock 3sat lässt das Jahr musikalisch ausklingen und bietet einen Konzertmarathon, der mit Mika beginnt (6.30 Uhr). Einige Highlights: Bruce Springsteen (9.30 Uhr), Mumford & Sons (15.15 Uhr), Kiss (17 Uhr), Eric Clapton (18 Uhr), The Rolling Stones (20.15 Uhr), Queen (22.05 Uhr), Adele (23.15 Uhr) und der Auftritt der Eagles of Death Metal im Bataclan, drei Monate nach dem Anschlag auf den Pariser Konzertsaal (Sonntag, 6.30 Uhr).

Bis Sonntag, 7.00, 3sat

11.45 ZAUBERMARATHON

Harry Potter und der Stein der Weisen (Harry Potter and the Sorcerer's Stone, USA/GB 2001, Chris Columbus) Der kleine Hexenmeister darf zum Jahresausklang noch einmal ausgiebig den Zauberstab schwingen. Der magische Reigen beginnt mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Daniel Radcliffes tristes Leben als Waise in der Muggelwelt wird auf den Kopf gestellt, als er Post von der Zauberschule Hogwarts bekommt.

Bis 14.40, Puls 4

14.00 MORDSSPASS

Eine Leiche zum Dessert (Murder by Death, USA 1976, Robert Moore) Truman Capote treibt als exzentrischer Millionär seine Spielchen in einer wunderbar übertriebenen Filmparodie mit dem traurig-schlecht übersetzten Titel: Der Welt bekannteste Detektive sollen in seinem Landhaus einen Mordfall lösen. Gefordert sehen sich unter anderen Peter Sellers, Peter Falk, David Niven, Maggie Smith und Sir Alec Guinness. Kriminalistisch-komödiantisches Whodunit.

Bis 15.50, Servus TV

14.40 HEXEREI

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (Harry Potter and the Chamber of Secrets, USA/GB 2002, Chris Columbus) Noch in den Ferien bei den verhassten Dursleys wird Harry von der bemitleidenswerten Hauselfe Dobby aufgesucht, um ihn von der Rückkehr zur Zauberschule abzuhalten.

Bis 17.45, Puls 4

17.45 MAGIE

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, USA/GB 2004, Alfonso Cuarón) Ein Häftling ist aus dem Zauberergefängnis Askaban ausgebrochen – und auf dem Weg zu Harry. Die Begegnung enthüllt für den kleinen Zauberer bisher Unbekanntes über seine Familiengeschichte.

Bis 20.15, Puls 4

17.55 ECHSENZOO

Jurassic Park (USA 1993, Steven Spielberg) Richard Attenborough spielt Gott und lässt vor Jahrtausenden von der Erdoberfläche verschwundene Urzeitechsen mittels Klonerei auferstehen. Als es zu einem lebensbeendenden Zwischenfall mit einem Velociraptor kommt, müssen die Experten Sam Neill und Laura Dern zum Tatort. Dann das große Staunen: Dinosaurier trampeln durchs Bild und hinterlassen bombastische Eindrücke. Episches Fantasyabenteuer, geschmückt mit genialem Soundtrack.

Bis 19.54, ORF 1

20.15 JAHRESAUSKLANG

Wir sind Kaiser: Silvesteraudienz Robert Palfrader führt wieder als Kaiser durch den letzten Fernsehabend des Jahres. Zu Gast bei Robert Heinrich I. sind Schlagersängerin Claudia Jung, Bergsteiger Reinhold Messner, der deutsche Comedian Bülent Ceylan und Modelcoach Jorge Gonzalez. Zwischen den Audienzen: Viktor Gernots Soloprogramm Im Glashaus (20.35 Uhr), Ein echter Wiener geht nicht unter: Jahreswende (22.25 Uhr) und Dinner for One (23.20 Uhr). Um Mitternacht tanzen dann Mitglieder des Corps de ballet des Wiener Staatsballetts zum Donauwalzer.

Bis 0.30, ORF 1

20.15 KRÄNZCHEN

Die ORF-3-Silvesternacht Die Konzert- und Opernsängerin Christa Ludwig hat Beliebte und Bekannte zum Silvesterkränzchen eingeladen. Zu Gast sind Otto Schenk, Dagmar Koller, Peter Rapp, Erich Pröll, Barbara Rett, Peter Weck, Ani Gülgün-Mayr, Maria Happel, Christa Ludwig und ORF-Moderator Peter Fässlacher.

Bis 21.00, ORF 3

20.15 ZAUBEREI

Harry Potter und der Feuerkelch (Harry Potter and the Goblet of Fire, USA/GB 2005, Mike Newell) Im vierten Abenteuer wird der Zauberschüler jüngster Teilnehmer des trimagischen Turniers. Ein altbekanntes, aber unterhaltsames Prüfung-bestehen-Drama beginnt.

Bis 23.05, Puls 4

21.45 ZUKUNFTSSCHAU

Das fünfte Element (The Fifth Element, FRA/USA 1997, Luc Besson) New York, 2259: Die Agenten des Bösen, angeführt von Gary Oldman, attackieren die Erde. Nur Bruce Willis kann die Herrschaft des Antielements verhindern. Hübsche Setdesigns der Comiczeichner Moebius und Jean-Claude Mézières und Kostüme von Jean-Paul Gaultier.

Bis 23.45, One (Eins Festival)

23.15 STADTMENSCHEN

Paris (1-6) Regisseur Gilles Bannier zeichnet in der sechsteiligen Miniserie ein Porträt der titelgebenden Großstadt und der Menschen, die in ihr leben. Ein Tag im Leben der transsexuellen Nachtclubsängerin, der Mitarbeiterin der Verkehrsbetriebe und des Adoptivsohns des Premierministers.

Bis 3.55, Arte