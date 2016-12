Kinofilme: "Deadpool" führt Piraterie-Ranking an

Marvels Antiheld an der Spitze eines Jahres der Superhelden – auch Batman und Co. "erfolgreich" auf Bittorrent

Von der "Star Wars"-Auskopplung "Rogue One" über das "Harry Potter"-Spin-off "Phantastical Beasts", über das Sci-Fi-Drama "Arrival" bis hin zum knuffigen Animations-Krimi "Zoomania" hatte das Jahr 2016 viele interessante Filme zu bieten. Und wie immer musste sich die Filmbranche auch heuer wieder mit Piraten herumärgern, die die Werke illegal in Umlauf brachten.

Unter den Serien sicherte sich einmal mehr das Fantasy-Epos "Game of Thrones" den zweifelhaften Ruhm, die unter Torrent-Downloadern begehrteste Produktion zu sein. Der Gewinner bei den Filmen könnte überraschen: Es ist Marvels zynischer Antiheld "Deadpool", schreibt Torrentfreak.

20th century fox

Antiheld auf Rachefeldzug

Der im Februar gestartete Film erzählt von einem ehemaligen Söldner, der durch ein Experiment außergewöhnliche Selbstheilungskräfte und übermenschliche Stärke erlangt. Entstellt durch die Versuche begibt er sich auf einen Rachefeldzug gegen seinen Peiniger und die Suche nach seiner verlorenen Liebe.

Die Comic-Verfilmung erhielt sehr positives Echo und ist laut der aktuellen Statistik von Box Office Mojo mit über 780 Millionen Dollar an weltweitem Umsatz der kommerziell siebterfolgreichste Titel des Jahres. Ein Nachfolger ist bereits in Arbeit und soll im Jänner 2018 in die Kinos kommen. Via Bittorrent verzeichnete "Deadpool" Millionen an Downloads und wird bis heute noch immer von tausenden Teilnehmern verbreitet.

warner bros. pictures

Jahr der Comic-Verfilmungen

Platz 2 und 3 belegen ebenfalls Comic-Helden. Hier reiht sich "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" noch vor "Captain America: Civil War" ein. Letztere Film führt die diesjährige Einnahmensrangliste mit 1,15 Milliarden Dollar an.

In den Piraterie-Top-10 sind auch "X-Men Apocalypse" und "Suicide Squad" zu finden, auch das langerwartete "Findet Nemo"-Sequel "Findet Dorie" war unter Filesharern ausgesprochen beliebt. "Zootopia", immerhin der dritterfolgreichste Kinofilm 2016, ist nicht mehr in den Spitzenplätzen zu finden.

Schätzungen zur Anzahl der Downloads gibt Torrentfreak neuerdings nicht mehr an. Die Rangliste wird nach Angaben der Seite aus verschiedenen Quellen destilliert, darunter auch Statistiken öffentlicher Torrenttracker. (gpi, 31.12.2016)