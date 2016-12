Taxidienst Uber steigt ins Frachtgeschäft ein

Geht es nach dem strittigen und streitbaren Taxidienst, will dieser künftig auch Fracht befördern – in Riesen-Lkws und ohne Fahrer

Der 26. Dezember war ein stiller Tag. Ausgerechnet für Uber, den Taxidienst aus San Francisco, von dem man so gar keine leisen Töne gewohnt ist. An diesem 26. Dezember lancierte das IT-Unternehmen auf seiner Website eine Liste, wo sich potenzielle Kurier- und Lkw-Fahrer anmelden können. Uber geht mit seinem neuen Dienst "Uber Freight" in gewohnter Manier vor: Die Konkurrenz soll mit Dumpingpreisen in die Knie gezwungen werden. 2017 will man in das Frachtgeschäft einsteigen. Uber hat dafür im August das amerikanische US-Start-up Otto um umgerechnet 650 Millionen Euro übernommen. Der Clou: Otto stellt selbst keine Lastwägen her, sondern rüstet bestehende technologisch so auf, dass die "Long Vehicles" mit ihren 18 Rädern in Zukunft autonom fahren.

foto: afp/aether films

Berauschende Fracht



Getestet wurde Ende Oktober auf einer knapp 200 Kilometer langen Strecke in Colorado. Damit war erstmals eine Lkw-Fracht – in diesem Fall 50.000 Dosen Budweiser – autonom unterwegs. Aus Sicherheitsgründen wurde der Transport von einem nachfahrenden Sicherheitsfahrzeug begleitet. Auftraggeber Anheuser-Busch zeigte sich mehr als zufrieden. Nebenschauplatz: Nach erfolgreicher Fahrt wurde das Bier am Zielort auch unter den Mitarbeitern verteilt. Otto hatte eigens eine Serie Dosen mit entsprechender Aufschrift – "erste Zustellung durch einen selbstfahrenden Truck" – herstellen lassen.

foto: ap

Otto startete Anfang des Jahres mit 40 Mitarbeitern. Ein Großteil kam kam von Technologieunternehmen wie Google, Apple, Tesla oder Cruise Automation. Mitgründer von Otto, Lior Ron, war fünf Jahre zuvor maßgeblich an der Entwicklung von Google Maps beteiligt. Sein Partner Anthony Levandowski stieß aus Googles Abteilung für selbstfahrende Autos dazu.

Jahrzehnte bis zur Reife

Während sich Uber-Chef Travis Kalanick "aufgeregt" zeigt, ist Ron sicher, dass die Technologie die Branche sicherer mache. 94 Prozent der Unfälle seien auf menschliche Fehler zurückzuführen. Man wolle noch tiefer in die Materie eintauchen.

Neben dem Sicherheitsgedanken, spielt natürlich der Wettbewerb eine Rolle. Bei "Uber Freight" sollen Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Vermittlungsgebühren wie bei der Konkurrenz würden durch die Internetplattform wegfallen, womit der Transport bei Uber um 15 bis 20 Prozent niedriger ausfallen könnte als bei den traditionellen Dienstleistern. Dass die Technologie des Autonomen Fahrens bei Schwertransportern noch längst nicht ausgereift ist, weiß man auch bei Uber. Dennoch, bei Partner Otto ist man zuversichtlich und denkt einen Schritt – wenn auch noch einen kleinen Schritt – weiter: Mittelfristig wolle man den Fuhrpark von sechs auf 15 Stück aufrüsten. (ch, 30.12.2016)