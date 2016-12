2016: Überdurchschnittlich viele Erdbeben in Österreich

Heuer wurden deutlich mehr Erdbeben wahrgenommen als in den vergangenen Jahren. 1.250 Beben wurden insgesamt lokalisiert

Wien – 70 Erdbeben haben die Österreicher 2016 spürbar wahrgenommen, neun davon aus den Nachbarländern, hieß es am Freitag in der Bilanz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). "Das ist deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen 16 Jahre mit etwa 46 verspürten Beben pro Jahr", stellte Seismologe Helmut Hausmann fest. Ein langfristiger Trend zu mehr Beben sei das aber nicht.

Insgesamt wurden mit dem Stationsnetz des Österreichischen Erdbebendienstes der ZAMG 2016 weltweit rund 10.000 seismische Ereignisse registriert. 1.250 Erdbeben wurden in Österreich lokalisiert, davon konnten 61 von der Bevölkerung verspürt werden. "Die Zahl der gefühlten Beben in Österreich schwankt von Jahr zu Jahr stark. Denn tektonisch ruhige Phasen wechseln sich von Zeit zu Zeit mit aktiveren Perioden ab. 2015 und 2014 zum Beispiel gab es nur zwischen rund 40 und 50 verspürten Beben, 2013 waren das dagegen rund 70", schilderte Hausmann.

Bebenserien im Osten und Westen

Der Grund für die vielen in Österreich gemessenen und verspürten Beben im Jahr 2016 waren einige Bebenserien im Osten und Westen. "Alleine während der Erdbebenserie bei Seefeld wurden acht Beben von der Bevölkerung verspürt", sagt der ZAMG-Experte, "bei der Serie bei Alland sieben, und die Serie bei Klösterle brachte sechs spürbare Beben." Nur bei diesen zwei am stärksten spürbaren Beben des Jahres – bei Alland in Niederösterreich am 25. April und bei Klösterle in Vorarlberg am 31. Jänner – wurden vereinzelt leichte Risse im Verputz oder abgesplitterte Verputzteile gemeldet, aber keine strukturellen Gebäudeschäden.

Die mit Abstand meisten gefühlten Erdbeben, nämlich 24, ereigneten sich in Tirol. An zweiter Stelle liegt Niederösterreich mit 15 spürbaren Ereignissen. In der Steiermark und in Vorarlberg gab es heuer je sieben gefühlte Erdbeben, fünf ereigneten sich in Oberösterreich, zwei in Kärnten und eines im Burgenland. In Kärnten gab es auch 2016 wieder deutlich weniger Erdbeben als im langjährigen Durchschnitt.

Beben aus Italien registriert

Darüber hinaus wurden in Österreich vier der zum Teil verheerenden Erdbeben aus der Region Mittelitalien registriert. Die Erdbebenserie wurde durch den schweren Erdstoß (Magnitude 6,0) am 24. August eingeleitet. Zwei Ereignisse wurden aus der Schweiz sowie jeweils eines aus Deutschland, Slowenien und Liechtenstein wahrgenommen. Diese Beben waren in Österreich relativ schwach zu spüren. (APA, red, 30.12.2016)