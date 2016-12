Für 200.000 Dollar: Erster iPod in Originalverpackung auf eBay gelandet

Verpackung noch eingeschweißt – Gerät aus 2001 mit fünf GB Speicher und Firewire-Anschluss

Mit dem Release des iPods im Jahr 2001 hat Apple große Veränderungen in der Musikbranche angestoßen. Das Gerät bot dank integrierter Festplatte nicht nur viel mehr Platz, als die oft in USB-Stick-Form vertriebene Konkurrenz, sondern stieß durch die später eröffnete iTunes-Plattform auch den Wandel hin zu digitalen Vertriebsmodellen an.

Bis heute gilt der erste Musikplayer des Herstellers mit seinem großen "Steuerrad" als eine Art Kultobjekt unter den Fans. Auf der Handelsplattform Ebay ist nun ein seltenes Exemplar aufgetaucht – in ungeöffneter Originalverpackung zu einem stattlichen Preis.

foto: ebay/theappleipodbay

Museumsstück

Stolze 200.000 Dollar verlangt der Händler "theappleipodbay" für das noch anderthalb Tage feilgebotene Stück Techgeschichte. Wohl auch aufgrund des üppigen Nennpreises bezeichnet man das Angebot als "Trump Special".

Angepriesen wird das Gerät als "großartige Ergänzung für historische Sammlungen", etwa für Computer- und Technikmuseen. Ob der iPod vom amerikanischen Anbieter auch nach Europa verschickt wird, ist fraglich. In der Beschreibung ist lediglich Expressversand durch das US Postal Service erwähnt.

foto: ebay/theappleipodbay

Käuferinteresse fraglich

Ebenfalls zweifelhaft ist, ob sich jemand findet, der den geforderten Betrag tatsächlich zu zahlen bereit ist. Bisher hat noch niemand von der Sofortkauf-Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Schon mit einem anderen Angebot scheitert der Händler bislang an mangelndem Käuferinteresse. Er bietet seit Monaten auch einen originalverpackten iPod der zweiten Generation (20 GB Speicher) an, für den er zuerst 20.000 und nunmehr sogar 30.000 Dollar haben möchte. (gpi, 30.12.2016)