Welche Vorsätze haben Sie für 2017?

2016, das Jahr der "Bundespräsidentenstichwahl-wiederholungsverschiebung", ist endlich vorbei – 2017 hat begonnen. Welche Vorsätze haben Sie sich für das neue Jahr gemacht?

Das Jahr der Wahlen und großen Entscheidungen ist vorbei, Donald Trump und Alexander Van der Bellen werden 2017 als Präsidenten angelobt. Das Erbrecht wird reformiert, eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaften können nun endlich wie Ehen am Standesamt geschlossen werden, und die Einführung von Alkolocks, der Alkohol-Wegfahrsperre, soll getestet werden. All das ist sicher, doch wie wird Ihr persönliches Jahr 2017 aussehen?

Don't look back

"The first rule of 2017 will be to never talk about 2016", hält User Bucky Cantor fest. Das Jahr der vielen Wahlgänge und prominenten Todesfälle ist vorüber, und 2017 kann beginnen. Eines ist sicher, der 1. Jänner kommt bestimmt und bedeutet für viele einen Neustart, das alte Jahr hinter sich zu lassen.

Happy New Year!

Gesünder leben, abnehmen, Stress abbauen, das Handy öfter mal abdrehen und sich mehr Zeit für die Familie nehmen: Das sind häufige Wünsche fürs neue Jahr. Vor allem mit dem Rauchen aufzuhören ist ein Vorsatz, der sich großer Beliebtheit erfreut und manchmal sogar mehrere Jahre hintereinander auf der Wunschliste steht.

Wie soll Ihr persönliches 2017 aussehen?

Welche Vorsätze, Wünsche und Pläne haben Sie für das neue Jahr? Haben Sie überhaupt Vorsätze gefasst oder schlicht den einen, dass Sie eben keine Vorsätze machen? Lassen Sie uns an Ihren Wünschen für das neue Jahr 2017 teilhaben. (luh, 1.1.2016)