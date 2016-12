"Bild"-Boss Kai Diekmann verlässt Springer nach 30 Jahren

Kopf und Gesicht des Boulevardriesen mit Hang zur Selbstinszenierung geht per 31. Jänner 2017 "auf eigenen Wunsch"

Wien – Er war Kopf und Gesicht von "Bild": Kai Diekmann (52), Herausgeber und langjähriger Chefredakteur von "Bild", verlässt den Verlagskonzern Axel Springer nach 30 Jahren in dessen Diensten. Ziel: noch ungenannt, nur doch etwas allgemeine "neue Aufgaben außerhalb des Unternehmens".

Diekmann führte und prägte den deutschen Boulevardriesen seit 16 Jahren. Er verlasse Springer auf eigenen Wunsch, ließ der Konzern verlauten. Die Belegschaft wurde Freitag um elf Uhr über den Abgang informiert.

"Manche hatten Tränen in den Augen"

"Alle waren völlig überrascht", schildern Teilnehmer Diekmanns Fünf-Minuten-Rede im "Bild"-Newsroom am Freitag: "Manche hatten Tränen in den Augen."

"Die Bild-Zeitung ohne Diekmann – geht das?" fragte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" im November 2015, als der langjährige "Bild"-Kopf mit Hang zur Selbstinszenierung die Chefredaktion an Tanit Koch übergab. Da blieb er noch Herausgeber der "Bild"-Gruppe. Nun muss das Blatt mit den Wuchtschlagzeilen zeigen, dass das geht.

Drei Jahrzehnte Springer

Kai Diekmann kam 1985 zu Axel Springer, um eine Ausbildung an der Axel Springer Journalistenschule zu absolvieren. Seitdem ist er mit kurzen Unterbrechungen für das Unternehmen tätig: zunächst als "Bild"- und "Bild am Sonntag"-Parlamentskorrespondent, später als stellvertretender Chefredakteur der Springer-Zeitung "B.Z." sowie als "Bild"-Politikchef und Chefredakteur der "Welt am Sonntag".

2001 übernahm Diekmann die "Bild"-Chefredaktion und später zusätzlich zum Herausgeber der gesamten "Bild"-Gruppe berufen wurde. Ende 2015 gab er die Funktion des "Bild"-Chefredakteurs ab und übernahm als Herausgeber die Führung der Chefredakteure, die übergeordnete Steuerung der "Bild"-Angebote sowie der publizistischen Ausrichtung und Weiterentwicklung der "Bild"-Marken. (red, 30.12.2016)