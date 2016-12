Landkrimi "Höhenstrasse" sahen 673.000 – Platz sieben in ORF-Reihe

Burgenland, Steiermark, Salzburg hatten weniger Zuschauer

Wien – Platz 7 unter den ORF-"Landkrimis" für David Schalkos "Höhenstraße" am Donnerstagabend: 673.000 verfolgten im Schnitt die letzte Ausgabe. Burgenland, Steiermark, Salzburg hatten weniger Zuschauer.

Quotenstärkster "Landkrimi" war Nikolaus Leytners "Der Tote am Teich" (Oberösterreich, 3. Dezember 2015) Josef Hader und Maria Hofstätter in: Im Schnitt schauten 840.000 zu, der Marktanteil lag bei 29 Prozent und 26 Prozent in der Werbezielgruppe der Zwölf- bis 49jährigen.

