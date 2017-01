Komet auf dem Weg zur Sonne flog an der Erde vorüber

illustr.: nasa/jpl-caltech

Ein Komet flog vorüber

Zum Weihnachtskometen hat er es knapp nicht mehr geschafft, zum Jahreswechsle kommt der Brocken aber gerade rechtzeitig: Der im vergangenen Oktober im Rahmen der Nasa-Mission NEOWISE entdeckte Komet C/2016 U1 befindet sich auf dem Weg Richtung Sonne und passiert die Erde am 13. Dezember in einem Abstand, der seine Beobachtung ab jetzt bis zum 14. Jänner möglicherweise mit einem einfachen Feldstecher erlaubt. Ganz sicher ist dies allerdings nicht, wie Paul Chodas vom NASA Centre for Near-Earth Object (NEO) erklärt: "Die Chancen dafür stehen gut, allerdings sind Kometen bekannt dafür, dass sich ihre Helligkeit nur sehr schwer vorhersagen lässt." Viel weiß man bisher nicht über C/2016 U1 und seine Umlaufbahn. Bisherige Berechnungen deuten allerdings auf einen sehr weiten Orbit mit Umlaufzeiten von mehreren Millionen Jahren hin. Nasa-Forscher halten es für möglich, dass der Komet überhaupt das erste Mal das innere Sonnensystem besucht. Wer sich auf Kometensuche begeben will, sollte bis Mitte Jänner die Sternbilder Schlangenträger, Schlange und Schütze im Auge behalten.