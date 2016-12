Vanek-Treffer bei Sieg der Detroit Red Wings

Michael Grabner ging bei Kantersieg der Rangers leer aus

Ottawa/Glendale (Arizona) – Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek hat am Donnerstag in der NHL einen Treffer zum 3:2-Sieg nach Overtime der Detroit Red Wings bei den Ottawa Senators beigetragen. Der Steirer stand bei seinem Treffer zum 1:0 rückwärts zum Tor und fälschte den Puck ins Netz ab. Weiters für Detroit trafen Tomas Tatar und Anthony Mantha, aufseiten von Ottawa waren Derick Brassard und Mark Stone erfolgreich.

Siegreich blieben auch die New York Rangers, beim 6:3 gegen die Arizona Coyotes blieb Michael Grabner aber ohne Scorerpunkt.

Die Columbus Blue Jackets stellten mit dem 5:3 bei den Winnipeg Jets die drittlängste Siegesserie der NHL-Geschichte ein. Mit dem 14. Erfolg hintereinander egalisierte die Mannschaft aus Ohio die Serien der Boston Bruins (1929/30) und der Washington Capitals (2009/10). Rekordhalter sind die Pittsburgh Penguins mit 17 Siegen (1992/93) am Stück.

Auch Minnesota Wild baute seine Rekordserie aus. Die Wild gewannen beim 6:4 gegen die New York Islanders zum zwölften Mal in Folge. In der Nacht auf den 1. Jänner kommt es zwischen Minnesota und Columbus damit zum Duell der beiden derzeit formstärksten NHL-Franchisen. (APA, 30.12.2016)

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag:

Ottawa Senators – Detroit Red Wings (ein Tor Vanek) 2:3 n.V.

Arizona Coyotes – New York Rangers 3:6 (mit Grabner)

Minnesota Wild – New York Islanders 6:4

Florida Panthers – Montreal Canadiens 2:3 n.V.

Nashville Predators – Chicago Blackhawks 2:3

Buffalo Sabres – Boston Bruins 2:4

Washington Capitals – New Jersey Devils 1:2 n.P.

Tampa Bay Lightning – Toronto Maple Leafs 2:3 n.V.

Winnipeg Jets – Columbus Blue Jackets 3:5

Dallas Stars – Colorado Avalanche 4:2

Calgary Flames – Anaheim Ducks 1:3

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 3:1