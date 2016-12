Capitals weiter in der Erfolgsspur

Wiener verbuchen mit einem 4:1 gegen Dornbirn den 29. Sieg im 37. Spiel

Wien – Die Vienna Capitals eilen in der Erste Bank Eishockey Liga von Sieg zu Sieg. Mit einem hochverdienten 4:1 gegen den Dornbirner EC verbuchte der Spitzenreiter aus Wien am Donnerstag den 29. Sieg im 37. Saisonspiel. Vor den abschließenden Spielen der Runde am Freitag haben die längst in der Platzierungsrunde stehenden "Caps" als Tabellenführer 15 Punkte Vorsprung auf die Verfolger Salzburg und Linz.

Gegen den Vorletzten aus Vorarlberg ließen die Wiener nichts anbrennen. Zwar gelang Dornbirn nach einem Fehler von Capitals-Keeper David Kickert der zwischenzeitliche Ausgleich durch Chris D'Alvise (34.), keine zwei Minuten später hatten die Hausherren aber die Vorentscheidung durch ein Doppelpack von Kapitän Jonathan Ferland (35., 36./PP) geschafft. Die Schussstatistik von 35:10 nach zwei Dritteln verdeutlichte die Verhältnisse auf dem Eis. Rafael Rotter legte im Schlussdrittel im Powerplay weiter nach. (APA, 29.12.2016)

EBEL vom Donnerstag – 36. Runde:

Vienna Capitals – Dornbirner EC 4:1 (1:0,2:1,1:0). Wien, 4.500. Tore: Bauer (12.), Ferland (35., 36./PP), Rotter (52./PP) bzw. D'Alvise (34.). Strafminuten: 4 bzw. 10.

Freitag:

HC Innsbruck – Black Wings Linz 19.30 Uhr

HCB Südtirol – Graz 99ers 19.45 Uhr