USA weisen nach Hacker-Attacke 35 mutmaßliche russische Agenten aus

Barack Obama unterzeichnete am Donnerstag eine entsprechende Anordnung

Washington – Die Vereinigten Staaten weisen als Reaktion auf Hackerangriffe 35 mutmaßliche russische Agenten aus. Der scheidende US-Präsident Barack Obama unterzeichnete am Donnerstag eine entsprechende Anordnung. Darüber hinaus werden gegen zwei russische Nachrichtendienste, darunter vier Spitzenvertreter der Dienste, Sanktionen verhängt, berichtet das Blatt weiter. Außerdem würden zwei russische Liegenschaften in New York und Maryland, die für Geheimdienstaktivitäten verwendet worden sein sollen, geschlossen.

Die Sanktionen und Ausweisungen seien die Antwort auf Russlands "Versuche, den Interessen der USA zu schaden", sagte Obama am Donnerstag in Washington. Darüber hinaus veröffentlichte die US-Regierung einen Geheimdienstbericht über die russischen Aktivitäten.

US-Geheimdienste vermuten, dass russische Hacker mit Billigung des Kreml in den vergangenen Monaten in das Computersystem der Demokratischen Partei von Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton eindrangen und interne E-Mails an die Öffentlichkeit brachten, die Clintons Wahlkampf erheblich störten.

Trump zweifelt

Der künftige US-Präsident Donald Trump bezweifelt die Erkenntnisse der US-Geheimdienste. Er spricht sich auch gegen Vergeltungsmaßnahmen für mutmaßliche russische Hackerangriffe auf die US-Demokraten im Wahlkampf aus.

Man sollte die Sache auf sich beruhen lassen, sagte der Republikaner am Mittwoch auf die Frage eines Journalisten. Er denke, so Trump, dass Computer unser Leben sehr verkompliziert haben ("I think that computers have complicated lives very greatly").

"Das ganze Computerzeitalter hat dazu geführt, dass niemand so genau weiß, was eigentlich vor sich geht", sagte er weiter. (red/APA/Reuters, 29.12.2016)