Stefan Kraft in Oberstdorf-Quali Dritter

Norweger Tande vor Polen Stoch Bester – Alle sieben ÖSV-Adler beim Auftaktbewerb am Freitag dabei

Oberstdorf – Die ÖSV-Skispringer dürfen auf einen guten Start bei der 65. Vierschanzen-Tournee hoffen. Als Top-Ten-Springer des Weltcups am Freitag (16.45 Uhr) in Oberstdorf ohnehin fix dabei, bestätigten Stefan Kraft (3.), Manuel Fettner (4.), Michael Hayböck (9.) und Andreas Kofler (11.) in der Qualifikation ihre bisherigen Saisonleistungen. Tagesbester war Daniel Andre Tande (NOR) vor Kamil Stoch (POL).

Tande, der in diesem Winter bisher dreimal Zweiter war, landete mit 139 Metern den weitesten Flug. Dabei war vor dem 22-Jährigen der Anlauf nochmals um eine Luke verkürzt worden. Der vierfache Saisonsieger Domen Prevc kam danach auf 134 m und wurde Achter. Tande am nächsten kam der Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch (137,5).

Damit fanden sich die arrivierten Springer der ersten sieben Saisonbewerbe auch beim ersten Vergleich im Rahmen der Tournee im ersten Dutzend. Nur Stephan Leyhe (GER) überraschte als Siebenter.

Gute Sprünge

Stefan Kraft, der Oberstdorf-Sieger von 2014, unterstrich nach drei dritten Plätzen sein Potenzial einmal mehr. "Ich habe mich gut gesteigert, jeder Sprung ist besser geworden", sagte der gewohnt aggressiv fliegende Salzburger. Fettner, der einen Podestplatz in der Gesamtwertung anstrebt, mischte sich mitten unter die Asse. "Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Tag, ich hatte drei gute Sprünge", bemerkte der 31-Jährige. Auch Hayböck gelangen drei gute Sprünge.

Dass alle sieben angetretenen Österreicher im Bewerb startberechtigt sind, sorgte bei Cheftrainer Heinz Kuttin für Zufriedenheit. Neben dem genannten Quartett sicherten sich auch die Oberstdorf-Debütanten Markus Schiffner (20.), Florian Altenburger (30.) und Elias Tollinger (47.) ihre Startplätze im ersten k.o.-Durchgang.

Altenburger und Schiffner sowie Tollinger und Fettner treffen dabei aufeinander. Kraft, Hayböck und Kofler sind in ihren Duellen klare Favoriten. Die 25 Sieger und die weiteren fünf Punktebesten sind im Finale dabei. (APA, 29.12.2016)

Qualifikation in Oberstdorf:

1. Daniel Andre Tande (NOR) 157,5 (139)

2. Kamil Stoch (POL) 154,1 (137,5)

3. Stefan Kraft (AUT) 151,1 (136)

4. Manuel Fettner (AUT) 150,3 (136)

5. Maciej Kot (POL) 146,2 (133)

6. Markus Eisenbichler (GER) 146,1 (137)

7. Stephan Leyhe (GER) 145,9 (132,5)

8. Domen Prevc (SLO) 145,5 (134)

9. Michael Hayböck (AUT) 144,8 (136,5) und Peter Prevc (SLO) 144,8 (132,5)

11. Andreas Kofler (AUT) 143,8 (132)

Weiter:

20. Markus Schiffner 135,7 (129,5)

30. Florian Altenburger 128,6 (125,5)

47. Elias Tollinger (alle AUT) 116,6 (119)

Die wichtigsten Paarungen für den 1. Durchgang:

Altenburger – Schiffner, Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) – Kofler, Tom Hilde (NOR) – Peter Prevc, Robert Johansson (NOR) – Hayböck, Taku Takeuchi (JPN) – Domen Prevc, Tollinger – Fettner , Wladimir Zografski (BUL) – Kraft, Anders Fannemel (NOR) – Stoch, Ronan Lamy Chappuis (FRA) – Tande