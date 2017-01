Historischer Kalender – 4. Jänner

1762 – Englische Kriegserklärung an Spanien und Neapel.

1787 – Mit einem Hofdekret verbietet Kaiser Joseph II. die sogenannten "Hof- und Apartementskleider der Damen, die kniegebogenen Reverenzen und den Handkuss von Männern und Weibern gegen den Landesherrn und alle Personen vom Erzhaus, weil dieses zwischen Menschen und Menschen keine geziemende Handlung ist, die Gott allein vorbehalten bleiben muss".

1797 – In der Schlacht von Rivoli werden die österreichischen Truppen vom französischen Heer unter Napoleon Bonaparte besiegt.

1902 – Felix Salten gründet das "Jung-Wiener Theater zum Lieben Augustin".

1922 – In New York stellt der amerikanische Pilot Edwin Vinson einen Dauerflug-Weltrekord auf. Er bleibt mit seinem Eindecker 26 Stunden und 20 Minuten in der Luft.

1927 – Das Fernkabel Berlin-Wien wird durch die ersten offiziellen Ferngespräche der Präsidenten und Kanzler von Deutschland und Österreich feierlich eingeweiht.

1932 – Die indische Regierung erklärt den "Indischen Nationalkongress" für illegal und lässt Mahatma Gandhi verhaften.

1947 – In Hamburg erscheint die erste Nummer des von Rudolf Augstein herausgegebenen politischen Magazins "Der Spiegel", dem das US-Magazin "Time" als Vorbild dient.

1957 – Nach dem Tod von Bundespräsident Theodor Körner gehen die Funktionen des Staatsoberhauptes interimistisch auf Bundeskanzler Julius Raab über. Die Präsidentenwahl wird für Mai ausgeschrieben.

1967 – "Kulturrevolution" in der Volksrepublik China: Blutige Zusammenstöße in Pekinger Fabriken zwischen Arbeitern und Rotgardisten. Auf einer Kundgebung wird der entmachtete, aber nominell noch amtierende Staatspräsident Liu Shaoqi (Liu Schao-tschi) von Anhängern des Parteichefs Mao Zedong (Mao Tse-tung) als "Revisionist" und "chinesischer Chruschtschow" scharf kritisiert und öffentlich gedemütigt. In der Hafenmetropole Shanghai brechen bürgerkriegsähnliche Unruhen aus.

2002 – Der erste US-amerikanische Soldat stirbt in Afghanistan.

Geburtstage:

Balthasar Ferdinand Moll, öst. Bildhauer (1717-1785)

Edmund Rumpler, öst. Luftfahrzeug-Konstrukt.(1872-1950)

John McCone, US-Industrieller/CIA-Direktor (1902-1991)

Marte Harell, öst. Schauspielerin (1907-1996)

Arnulf Neuwirth, öst. Maler/Schriftsteller (1912-2012)

Carlos Saura, span. Filmregisseur/Autor (1932- )

Grace Bumbry, US-Opernsängerin (1937- )

John McLaughlin, britischer Jazzmusiker (1942- )

Josef Cap, öst. Politiker (1952- )

Bernhard Kohl, öst. Radrennfahrer (1982- )

Todestage:

Leon Jessel, dt. Komponist (1871-1942)

Theodor Körner, öst. Politiker/General (1873-1957)

Hermann Ferdinand Schell, schweiz. Schriftsteller (1900-1972)

(APA, 4.1.2017)