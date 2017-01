Rundschau: Die besten SF-Bücher des Jahres

fotos: reuters/neil hall, hbo, ap/ann toback , ap/gene page, reuters/henry romero, ap photo/20th century-fox film corporation

Blick zurück

Anhaltendes "Star Wars"-Fieber und ein schmollender George Lucas. Jon Schnees Wiedergeburt und die "Battle of the Bastards". Aufregung um Werbung mit Nazi-Symbolen für "The Man in the High Castle". Negan und der meistgehasste Cliffhanger des Jahres. Die alte Frage, warum DC-Verfilmungen nicht mit denen von Marvel mithalten können (außer die Fantastic Four hauen mal wieder daneben ...). Und Carrie Fisher: CNN-Moderatoren fühlen eine "starke Erschütterung der Macht".

Die Phantastik ist zum Nachrichtenthema weit über die Grenzen des Genres hinaus geworden – zumindest soweit es Film und Fernsehen betrifft. Für die Literatur sollen die folgenden Seiten einen ergänzenden Überblick über die wichtigsten Neuerscheinungen des vergangenen Jahres geben (streng subjektiv natürlich!).

Zur Navigation: Zuerst kommen im Lauf des Jahres bereits vorgestellte Bücher in Kurzform und Schnelldurchlauf, ab hier folgen einige neue Rezensionen in gewohnter Länge. Aber Achtung, wer den ersten Teil überspringt: Da ist schon das eine oder andere neue Buch eingeschmuggelt – als Teaser für die nächste Rundschau.