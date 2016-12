Schweiz: Alpinisten stürzen hunderte Meter ab

Leichen nach Unglück am Mittwoch erst am Donnerstag gefunden

Bern – Beim Aufstieg auf das Morgenhorn oberhalb von Kandersteg im Kanton Bern sind am Mittwoch zwei Bergsteiger mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt. Nach einer umfangreichen Suchaktion wurden die beiden Leichen am Donnerstag beim Gamchigletscher gefunden und geborgen.

Die beiden Männer waren am Mittwochabend bei der Kantonspolizei als vermisst gemeldet worden, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Donnerstag mitteilte. Eine erste Suchaktion musste gegen Mitternacht wegen schlechter Witterungsbedingungen unterbrochen werden. Die formelle Identifikation der Verunglückten steht noch aus, laut den Behörden gibt es jedoch konkrete Hinweise zu deren Identität. (APA, 29.12.2016)