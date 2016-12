Wiener VP fordert völlige Freigabe der Ladenöffnungszeiten

Befürworter des Einkaufens an Sonntagen ist der österreichische Handelsverband. Unter den jetzigen Spielregeln sei dies für Händler aber nicht leistbar, gibt Rainer Will, Chef desselben, zu bedenken. Nur Lohnnebenkosten niedriger zu besteuern sei zu wenig.

Sorgen der 550.000 Mitarbeiter des Handels, vor allem von Frauen, die ihr Familienleben auf dem Spiel stehen sehen, verstehe Blümel, betont er. Es gebe aber eine halbe Million Österreicher, die in anderen Branchen sonntags arbeiteten. "Jede Veränderung macht Angst. Aber nur so können wir Sozialsystem und Wohlstand halten."

Warum nach so vielen vergeblichen Anläufen, die an den Mauern der Sozialpartner abprallten, die Liberalisierung nun doch gelingen soll? Blümel verweist auf die prekäre Lage, in der sich viele Betriebe angesichts des wachsenden Onlinehandels befinden. Die aktuell eingeschränkten Einkaufsmöglichkeiten nennt er eine versteckte Förderung des Internetriesen Amazon, der freilich keinen einzigen Job in Österreich schaffe.

Blümel ist überzeugt, dass er für seine Pläne viele Anhänger findet, auch wenn die Euphorie des Handels für eine generelle Siebentagewoche bisher selbst unter großen Ketten wie Rewe, Spar und Lutz mehr als überschaubar blieb. Er sieht den Schlüssel, mit dem sich erweiterte Öffnungszeiten finanziell rentieren, in steuerlicher Entlastung von Überstunden und Feiertagszuschlägen. "Durch eine Abschaffung dieser Abgaben hätten alle in der Sekunde mehr."

Blümel fordert die völlige Freigabe der Öffnungszeiten. Wiener Händler sollen Geschäfte rund um die Uhr an sieben Tage die Woche aufsperren dürfen: nach eigenem Gutdünken auf freiwilliger Basis. Die Einrichtung abgegrenzter Tourismuszonen, wie sie in allen anderen Bundesländern mehr als 850-mal praktiziert wird, geht für ihn nicht weit genug. "Warum stehenbleiben? Warum nicht größere Schritte setzen?" Österreich sei ja bei der Ladenöffnung im EU-Vergleich ohnehin kein Vorreiter. Derzeit sei Wien "wie ein Freibad, das bei 35 Grad geschlossen bleibt. Das ist der blanke Wahnsinn."

Wien – Gernot Blümel kann nicht fassen, was sich in Wien rund um Weihnachten abspielt. "Da schieben sich sonntags tausende Touristen durch die Stadt und wollen ihr Geld ausgeben. Aber Wien hat wegen Reichtums geschlossen."

Wissen: Durchlöchert und uneinheitlich

Acht Bundesländer lassen Tourismuszonen zu. Wien verzichtet auf eine entsprechende Verordnung. Die Sozialpartner kamen auf keinen grünen Zweig.

Ein Novum wäre die generelle Sonntagsöffnung für Österreich nicht. Bis 1895 gab es dazu keine Regelung, dann wurde sie gesetzlich verankert. Zehn Jahre später durften Geschäfte sonntags zumindest vier Stunden lang offenhalten, 1934 nur noch zwei Stunden mit reichlich Ausnahmen. 1958 wurden die Regeln dann verschärft, der Sonntag war für Händler tabu. Seit 1997 darf an allen Samstagnachmittagen gekauft werden.

Ein Verbot für Sonntagsöffnung gibt es in Österreich, Deutschland und Ungarn. Es ist freilich durchlöchert: In Berlin etwa wird an bis zu acht Sonntagen im Jahr eine Ausnahme gemacht. In Frankreich dürfen etwa Supermärkte sonntags bis 13 Uhr aufsperren, im Dezember alle Geschäfte. In Schweden ist alles liberalisiert, offen halten aufgrund hoher Löhne aber nur wenige. Jeden Tag verkauft werden darf u.a. in Italien, Portugal, Tschechien, Polen. (vk)