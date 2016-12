Rumänien: Iohannis will sich mit Ernennung von Grindeanu Zeit lassen

Staatspräsident will Entscheidung in den kommenden Tagen treffen – PSD hatte Parlamentswahl am 11. Dezember gewonnen

Bukarest – Der rumänische Staatspräsident Klaus Iohannis will sich laut Medienberichten mit der Ernennung von Sorin Grindeanu zum Ministerpräsidenten noch Zeit lassen. Zugleich halte das Staatsoberhaupt den Politiker der Sozialdemokraten (PSD) für eine weit bessere Wahl als die ursprünglich von der PSD vorgeschlagene Verwaltungsexpertin Sevil Shhaideh.

Dies berichtete die Nachrichtenagentur Mediafax am Donnerstag unter Berufung auf politische Kreise in Bukarest. Iohannis wolle den Angaben zufolge seine Entscheidung in den kommenden Tagen treffen. Ob er Grindeanu akzeptieren werde, sei noch offen.

Der PSD-Vorstand hatte Grindeanu (43), einen ehemaligen Telekom-Minister, am Mittwoch für das Ministerpräsidentenamt nominiert, nachdem Iohannis die Ernennung von Shhaideh ohne weitere Begründung abgelehnt hatte. PSD-Chef Liviu Dragnea hatte deswegen zunächst mit einem Amtsenthebungsverfahren gegen Iohannis gedroht.

Die PSD war als Siegerin aus der Parlamentswahl am 11. Dezember hervorgegangen. Sie strebt nun mit der kleinen liberalen ALDE-Partei eine Koalitionsregierung an. (APA, 29.12.2016)