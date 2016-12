Meistgelesen im Panorama: Amokläufe, FPÖ-Pläne und ein glimpfliches Erdbeben

Platz 4 (203.247 Visits)

Tödlicher Raubüberfall in Wien: Zweiter Verdächtiger gefasst

Am 2. Juli ließ sich ein bewaffneter 49-Jähriger in einen Supermarkt in Wien-Penzing einsperren. Um 18.10 Uhr löste er den stillen Alarm aus, woraufhin eine Streife Nachschau hielt. Als die beiden Polizisten eintrafen, schoss der Bosnier auf sie, traf einen Beamten in den Bauch, den zweiten in den Kopf. Der 23-jährige Beamte starb an den Kopfverletzungen. Der ebenso angeschossene Räuber wurde auf der Flucht nach erneutem Schusswechsel von der Wega getötet. Ein 63-jähriger Österreicher wurde als mutmaßlicher Komplize in U-Haft genommen, im August aber entlassen.