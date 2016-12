Flughafen Wien öffnet Büros für Brexit-Flüchtlinge

Airport investiert 50 Miillionen Euro in Immobilie

Wien/Schwechat/London – Der Flughafen Wien baut ein neues Bürozentrum und will dorthin auch Brexit-Flüchtlinge locken. Insgesamt investiert das börsennotierte Unternehmen bis Anfang 2020 mehr als 50 Millionen Euro in den "Office Park 4".

"Mit dem neuen Office Park 4 setzt der Flughafen Wien einen weiteren Schritt zur Attraktivierung der Airport City und der gesamten Airport-Region. Wir wollen damit nicht nur lokale, sondern internationale Unternehmen ansprechen, vor allem auch Brexit-Flüchtlinge aus Großbritannien, denn unsere Lage im Herzen Europas ist einzigartig", teilte Flughafenvorstand Günther Ofner am Donnerstag mit.

Rund um den Wiener Flughafen gibt es eine Gewerbefläche von mehr als 140.000 Quadratmetern. Die Bürogebäude haben – inklusive dem neuen, 20.000 Quadratmeter großen "Office Park 4" – eine Fläche von rund 110.000 Quadratmetern. Die neue Immobilie soll Anfang 2020 in Betrieb gehen. In den vergangenen 12 Monaten haben sich 12 Unternehmen mit 600 Beschäftigten am Airport angesiedelt. (APA, 29.12.2016)