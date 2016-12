Russland und Türkei verkünden Einigung auf Waffenruhe in Syrien

Moskau und Ankara sollen Einhaltug garantieren – Syrische Armee spricht von landesweiter Einstellung der Kämpfe ab 30. Dezember– IS und Nusra-Front ausgenommen – Russland will seine Truppenzahl reduzieren

Damaskus/Moskau – Im syrischen Bürgerkrieg gibt es nach Mitteilungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der syrischen Armee und des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu eine Einigung auf eine Waffenruhe zwischen den Anhängern der Regierung und Rebellengruppen. Darauf sollen sich Russland und die Türkei geeinigt haben, die als Garantiemächte der Vereinbarung auftreten.

"Es wurden drei Dokumente unterzeichnet, das erste wurde zwischen der syrischen Regierung und der bewaffneten Opposition abgeschlossen und legt eine Feuerpause auf dem gesamten syrischen Territorium fest", erklärte Putin in Moskau. Die anderen beiden Texte beträfen die Überwachung der Einhaltung – durch eine Hotline zwischen Ankara und Moskau – und geplante Friedensverhandlungen.

"Mit diesem Abkommen verpflichten sich die Kriegsparteien, alle bewaffneten Attacken einzustellen – inklusive Luftschlägen – und versprechen, die von ihnen kontrollierten Gebiete nicht auszuweiten", hieß in einem vom türkischen Außenministerium verbreiteten Statement.

Einigung gilt nicht für IS und Nusra-Front

Der Waffenstillstand soll ab dem 30. Dezember um Mitternacht (Ortszeit) gelten, zu seiner Einhaltung haben sich nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu 62.000 Kämpfer der Opposition verpflichtet.

Die Vereinbarung gilt nicht für den Kampf gegen radikale islamistische Gruppen: Der "Islamische Staat" (IS) ist ausgenommen und auch, jedenfalls laut der russischen Mitteilung, die Fatah-Front, die Nachfolgeorganisation der Al-Kaida-Filiale Nusra-Front. Darüber gab es allerdings noch Uneinigkeit. Ein Sprecher der Rebellen sagte, seiner Ansicht nach seien nur Gebiete des IS, nicht aber jene der Fatah-Front ausgenommen.

Nach Inkrafttreten des Abkommens sollen bei den geplanten Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana weitere Entscheidungen über die Zukunft des Bürgerkriegslandes fallen.

Nicht überall sollen die Waffen schweigen

Wie die BBC meldet, soll in die Vereinbarung auch das umkämpfte Gebiet Ghouta nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus aufgenommen worden sein. Dieses wird von Rebellen kontrolliert.

Welche Gruppen der Opposition zu den Friedensverhandlungen eingeladen sind, war nicht klar. Auch gab es keinen Hinweis darauf, dass Vertreter der Kurden teilnehmen sollen. Diese werden im Kampf gegen den IS auch von den USA unterstützt.

Die Türkei hat zuletzt ihre Angriffe gegen die kurdische Terrormiliz PKK und nach türkischen Angaben mit ihr verbündeten kurdischen Milizen in Nordsyrien verstärkt. In der Mitteilung des türkischen Außenministeriums wird erwähnt, dass vom UN-Sicherheitsrat als Terrororganisation eingestufte Bewegungen von der Waffenruhe ausgenommen sind. Die PKK wird zwar von der EU, den USA und der Türkei als Terrororganisation gesehen, nicht jedoch von der Uno.

Washington sollte ebenso wie die UN nicht Teil der Verhandlungen sein, hatte es in früheren Verlautbarungen geheißen.

Opposition bestätigt Deal

Auch die syrische Oppositionskoalition gab bekannt, die Waffenruhe unterstützen zu wollen. Putin kündigte zugleich eine "Reduktion" russischer Truppen im Bürgerkriegsland an. Sein Land werde jedoch "auf jeden Fall den Kampf gegen den internationalen Terrorismus fortsetzen", so der russische Präsident.

Putin teilte weiters mit, dass Russland sich verpflichtet habe, sein militärische Engagement in Syrien zurückzufahren. Allerdings heißt es auch, Russland werde weiterhin "gegen den Terrorismus in Syrien" kämpfen und seine Luftwaffenbasis in der Stadt Latakia und jene der Marine in Tartus behalten.

Schätzungen der Uno zufolge sind im syrischen Bürgerkrieg, der mit Demonstrationen gegen die Regierung von Bashar al-Assad und deren Niederschlagung 2011 begann, mehr als 400.000 Menschen getötet worden. Rund elf Millionen Syrer sind im Land auf der Flucht, zahlreiche weitere haben im Ausland Schutz gesucht. (red, Reuters, 29.12.2016)