Hirscher beeindruckt als Zweiter im Kombi-Super-G

Salzburger und Pinturault als Dritter Favoriten auf den Sieg in Santa Caterina – Aamodt-Kilde Schnellster, Mayer Neunter

Santa Caterina – Aleksander Aamodt Kilde hat den Kombinations-Super G in Santa Caterina am Donnerstag dominiert. Der Norweger raste in 1:32,65 Minuten zu einer überlegenen Bestzeit. Marcel Hirscher hat zwar als Zweiter bereits 79 Hundertstel Rückstand, der Franzose Alexis Pinturault als Dritter 84 Hundertstel. Die zwei Techniker reihten sich aber vor allen anderen Speed-Spezialisten ein und gehen als Topfavoriten in den Slalom (14 Uhr).

Die ÖSV-Speedherren verloren allesamt viel Zeit. Bester ist Matthias Mayer (1,86) als Neunter, Vincent Kriechmayr (2,02) reihte sich als Elfter ein.

Nach dem enttäuschenden 47. Platz im Super G am Dienstag hatte Hirscher im ORF-Interview die Erklärung für die deutliche Steigerung: "Habe Skifahren gelernt in zwei Tagen". (red, 29.12.2016)