China investiert 480 Milliarden Euro in Zugnetz

80 Prozent aller Großstädte sollen in vier Jahren per Schnellzug erreichbar sein

Peking – China will sein Netz für Hochgeschwindigkeitszüge mit einer gewaltigen Milliarden-Investition weiter ausbauen. Bis 2020 soll das Schienennetz für Schnellzüge auf 30.000 Kilometer vergrößert werden, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Weißbuch des Transportministeriums.

Damit würde das schon heute längste Schnellzugnetz der Welt noch einmal um rund 11.000 Kilometer wachsen. 80 Prozent aller Großstädte seien dann in vier Jahren per Schnellzug erreichbar. Laut Vize-Verkehrsminister Yang Yudong sollen für den Ausbau des gesamten Zugnetzes, der schon zuvor in Aussicht gestellt worden war, rund 3,5 Billionen Yuan (483 Milliarden Euro) investiert werden.

Schnellzugstrecke der Superlative

Erst am Mittwoch wurde in China eine der längsten Schnellzugstrecken der Welt eingeweiht. Die neue Strecke, die Shanghai und das 2.250 Kilometer entfernte Kunming verbindet, verkürzt die Reisezeit zwischen den Metropolen von über 35 auf rund zehneinhalb Stunden.

Neben herkömmlichen Schnellzügen könnten in Zukunft auch Magnet-Schwebebahnen Chinas Städte verbinden. Im Oktober hatte Chinas größter Zugbauer CRRC angekündigt, eine eigene Magnet-Schwebebahn entwickeln zu wollen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 600 Kilometern pro Stunde erreichen soll. (APA, 29.12.2016)