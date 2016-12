Prozess gegen Autorin Asli Erdogan in Istanbul begonnen

Großer Andrang vor Gerichtsgebäude

Istanbul – Unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit hat der Prozess gegen die türkische Autorin Asli Erdogan und acht weitere Angeklagte in Istanbul wegen Terrorvorwürfen begonnen. Der Andrang war am Donnerstag im Istanbuler Gerichtsgebäude Caglayan so groß, dass der Richter nur einem Teil der Beobachter Zugang zur Verhandlung gewährte.

Den Angeklagten wird unter anderem Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen. Ihnen droht lebenslange Haft.

Tätigkeit für kurdische Zeitung

Hintergrund ist die Tätigkeit der Angeklagten für die inzwischen geschlossene pro-kurdische Zeitung "Özgür Gündem". Die türkischen Behörden sehen das Blatt als Sprachrohr der PKK. Asli Erdogan hatte Kolumnen für die Zeitung geschrieben und war im August Rahmen einer Razzia gegen die "Özgür Gündem" festgenommen worden. Die Autorin und weitere drei der Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hatte die türkische Justiz vor Prozessauftakt scharf kritisiert und den Behörden "Missbrauch des Strafrechts auf Kosten der freien Meinungsäußerung" vorgeworfen.

Die 1967 in Istanbul geborene Asli Erdogan ist auch international bekannt. Ihre Bücher wurden unter anderem im Züricher Unionsverlag publiziert. (APA, 29.12.2016)