Singende und skatende Frauen in Niqab erobern Saudi-Arabien

Kritischer Videoclip aus dem Ölstaat wird zum Onlinehit

Fast 1,5 Millionen Mal wurde das Youtube-Video von drei Frauen, die im Niqab skaten, Körbe werfen und dazu singen, am Donnerstagvormittag aufgerufen. In dem Lied "Hwages" (das laut Al Arabiya so viel wie "Befürchtungen" bedeutet) lassen sich die Hauptdarstellerinnen von einem kleinen Jungen durch die Straßen Saudi-Arabiens fahren.

majedalesa | ماجد العيسى "Hwages" ist ein viraler Hit.

Damit soll wohl der Umstand kritisiert werden, dass Frauen in dem Ölstaat nicht selbst ein Auto lenken dürfen. Demonstrationen der Bewegung "Women to Drive" werden regelmäßig von den Sicherheitsbehörden gestört, Frauen, die sich dem Verbot widersetzen, eingesperrt.

dannna alotaibi Das Vorbild: der Song von 2014.

Das Lied wurde laut Al Arabiya von einem Clip inspiriert, der sich 2014 der gleichen Textzeilen bediente. Unter anderem heißt es darin: "Es sollen alle Männer ausgelöscht werden, da sie uns geistige Krankheiten geben", schreibt das Onlinemagazin. (red, 29.12.2016)