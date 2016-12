Starker Schneefall blockierte Straßen in Griechenland

Zahlreiche Straßen gesperrt – Eisiges Wetter soll bis Samstag andauern

Athen – Starker Schneefall hat am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsproblemen im Süden Griechenlands geführt. In allen Regionen um die Hauptstadt Athen sowie auf der Halbinsel Peloponnes schneite es heftig, wie das griechische Fernsehen (ERT) berichtete. In der Ägäis wehten Winde der Stärke neun. Das eisige Wetter sollte Meteorologen zufolge bis Samstag andauern.

Vorübergehend wurde die Nationalstraße nach Nordgriechenland gesperrt, weil mehrere Lastwagen im Schnee steckengeblieben waren. Im Zentrum Athens lag am frühen Morgen eine dünne Schneedecke. Die Thermometer zeigten Werte um den Gefrierpunkt. Die Athener Stadtbahn (ISAP) stellte am Morgen für zweieinhalb Stunden den Verkehr im nördlichen Streckennetz ein, berichtete das Staatsradio.

Kreta meldet Schneefall

Probleme gab es auch auf der Halbinsel Peloponnes. In der Bergregion von Arkadien blieb die Autobahn Athen-Südgriechenland für mehrere Stunden wegen Schneefalls geschlossen, teilte die Polizei mit. Auch aus Kreta wurde Schneefall in den Bergen bei Chania und Heraklion gemeldet. Die Städte öffneten für die Obdachlosen beheizte Sporthallen und andere Gebäude, wie das Staatsradio berichtete. (APA, 29.12.2016)