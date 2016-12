Netflix-Remake von "Dinner For One" mit Escobar, Underwood, Saul

Neuauflage des Silvesterklassikers auf Youtube

Wien – Netflix hat Remake des Silvesterklassikers "Dinner For One" produziert – mit Figuren aus Netflix-Serien wie Frank Underwood ("House of Cards"), Pablo Escobar ("Narcos"), Saul Goodman ("Better Call Saul") und Crazy Eyes ("Orange Is The New Black"). Und das sieht dann so aus:

netflix deutschland, österreich und schweiz

Same Procedure...

Gigold.me brachte Turi2.de und derStandard.at/Etat auf die Spur des Remakes. Und die Seite listet auch gleich ein gutes Dutzend Ausstrahlungstermine des Klassikers "Dinner for One" am bevorstendenden Silvestertag auf – ab 15.25 beinahe halbstündlich im deutschsprachigen Fernsehen – same procedure as every year. In ORF 1 sind Freddie Frinton und May Warden um 23.20 zugange. (red, 28.12.2016)