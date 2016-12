Gejagter Jäger: Vier Orcas schlemmen einen Hai

Kameradrohne filmte Schwertwal-Jagdszene vor der kalifornischen Küste

foto: moore/youtube

Es war ein seltener Anblick, der sich Whale-Watchern an Bord der SeaWolfe II in der kalifornischen Monterey Bay Mitte Dezember bot: Sie konnten zwei ausgewachsene Orca-Weibchen und zwei Kälber bei einer Mahlzeit an der Wasseroberfläche beobachten. Um zu sehen, woran genau sich die Wale labten, ließ der der Fotograf Slater Moore seine Kameradrohne aufsteigen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich bei dem Beutetier um einen Breitnasen-Siebenkiemerhai und damit um einen Jäger, der sich selbst unter anderem von (kleineren) Haien ernährt. Zum Video geht es hier:

--> Washington Post: "Drone video captures killer whales eating a shark alive"

(red, 28. 12. 2016)