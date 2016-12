TV- und Radiotipps für Donnerstag, 29. Dezember

Käse, Landkrimi, Öscars, Universum und Winnetou kehrt zurück

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Was kommt 2017? Die wichtigsten Neuerungen für Konsumenten Vom Kinderbetreuungsgeldkonto über neue Verkehrsstrafen bis hin zur automatischen Arbeitnehmerveranlagung: die neuen Gesetze und Regeln 2017. Bis 18.51, ORF 2

19.35 KÄSE

Heimatleuchten Spezial – gschmackig und guat Johann Schönauer käst seit über 20 Jahren auf der Schönangeralm in Tirol. Mit einem Weichkäse hat er bereits die Goldmedaille bei der Almkäseolympiade in Galtür gewonnen. Emmentaler ist die Spezialität der Pötzelsbergers aus dem Salzburger Land. Die Familie macht seit mehr als 120 Jahren Käse. Bis 20.05, Servus TV

20.15 LANDKRIMI

Höhenstraße (Ö 2016, David Schalko) Raserei, Drogen, Sex am Parkplatz, Trunkenheit am Steuer: Das sind einige Zutaten des neuen Landkrimis. Mit dabei sind ein paar der üblichen Verdächtigen: etwa Nicholas Ofczarek, Raimund Wallisch, Doris Schretzmayer, Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser. Bis 21.45, ORF 1 --> Interview mit Klaus Rott

superfilmwien

20.15 OSCAR-ÖSTERREICHER

Die Öscars. Der Exodus (2/3) Die zweite Folge widmet sich jener Gruppe von Filmemachern, Schauspielern, Musikern und Schriftstellern, die in den 1930er- und 1940er-Jahren nach Los Angeles emigrierten. Neben Billy Wilder waren dies Größen wie Otto Preminger, Fred Zinnemann, Luise Rainer, Elisabeth Bergner, Walter Reisch, Franz Werfel, Peter Lorre, Robert Stolz und Arnold Schönberg. Bis 21.05, ORF 3

20.15 NATURPARADIES

Universum: Der Südpazifik (1-4) 25.000 Inseln liegen hier verstreut – aber der Pazifik hat mehr zu bieten als palmengesäumte Traumstrände und türkisfarbenes Meer. Diese Serie in vier Teilen rekonstruiert, wie das Leben die winzigen Flecken Land inmitten des gewaltigen Ozeans erreichen und besiedeln konnte, und zeigt die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt auf den Inseln der Südsee. Bis 23.20, 3sat

20.15 FUSSBALL-EM

Sounds of the Summer Der offizielle Film der UEFA zur Fußball-Europameisterschaft in Frankreich zeigt noch einmal die Höhepunkte des Turniers und das Leiden und die Leidenschaft der Fans. Bis 21.15, ORF Sportplus

20.15 WILDWESTROMANTIK

Winnetou – Der letzte Kampf (3/3) (D 2016, Philipp Stölz) Old Shatterhand (Wotan Wilke Möhring) macht es sich mit Nscho-tschi (Iazua Larios) auf der neuen Farm gemütlich, bis ihnen eine Ölquelle einen Strich durch die Idylle macht. RTL wagte sich an die Neuverfilmung der Westernreihe nach Karl May. Vorhaben: mutig. Reaktionen: gespalten. Bis 22.50, RTL

filmempfehlung

22.30 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind die Krimiautoren Alfred Komarek und Eva Rossmann sowie Schauspielerin Lilian Klebow und Tatortreinigerin Rosalia Zelenka. Bis 23.30, ORF 2

23.10 NATURSCHAUSPIEL

Die Wolken von Sils Maria (Clouds of Sils Maria, F/D/CH 2014, Olivier Assayas) Maria Enders (Juliette Binoche) soll 20 Jahre nach ihrem ersten Bühnenerfolg in einer Neuinszenierung des einstigen Stücks mitwirken – dieses Mal aber in der Rolle des Opfers ihrer alten Figur. Aus dem Rollentausch wird eine Lebenskrise, weil sich Maria zwischen Vergangenheit und Gegenwart nicht mehr zurechtfindet. Bis 1.10, Arte