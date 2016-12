Der Wappenadler im Nationalrat ist zu schwer zum Siedeln

Damit der Nationalrat während der Sanierungsarbeiten im Ausweichquartier trotzdem unter einem Adler Gesetzes beschließen kann, wird eine Kopie angefertigt

Wien – Der Wappenadler aus dem Parlament ist zu schwer, um während der Sanierungsarbeiten umzusiedeln. Der Nationalrat wird deshalb im Ausweichquartier die Gesetze unter einer Kopie des Adlers beschließen. Das Original ist mit vier mal 2,8 Metern zu groß und mit ca. 650 kg zu schwer. Außerdem wird auch er im Zuge der Generalsanierung überholt.

Für das Ausweichquartier produziert die Firma Vario Shape aus Wien eine Kopie, die nur etwa ein Drittel so schwer ist. So kann sich Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) freuen, dass das alte – nach dem Zweiten Weltkrieg angebrachte – Symbol auch während der dreijährigen Sanierung sichtbar in der Öffentlichkeit erhalten bleibt. Auch über diese Frage wurde abgestimmt, der Nutzerbeirat hat sich laut Parlamentskorrespondenz einstimmig für die Kopie ausgesprochen. (APA, 28.12.2016)