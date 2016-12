Britische Atom-U-Boote sollen noch auf Windows XP laufen

Microsoft hat den Support für sein Betriebssystem bereits 2014 eingestellt

Auf den vier britischen Atom-U-Booten HMS Vanguard, Victorious, Vigilant und Vengeance soll noch immer Windows XP im Einsatz sein. Insgesamt verfügen die vier U-Boote über vierzig nukleare Sprengköpfe, die im Falle eines Angriffes auf Großbritannien zum Gegenschlag verwendet werden sollen. Microsoft hatte den Support für XP im April 2014 eingestellt, danach gab es allerdings immer noch militärische und Regierungsnetzwerke, die auf XP setzten.

Mangelnde Sicherheitsvorkehrungen

Laut MSPowerUser seien die Systeme in den U-Booten wohl nicht mit dem Internet verbunden, das schützt jedoch nur bedingt vor Angriffen. So wurden Zentrifugen in iranischen Atomanlagen, die ebenfalls abgeschlossen waren, über USB-Sticks infiziert. Allein in Großbritannien soll ein Großteil der 800.000 Rechner, die die offizielle IT-Infrastruktur ausmachen, noch immer XP verwenden. (red, 28.12.2016)