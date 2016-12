Aus Deutschland kehrten heuer 55.000 Asylwerber freiwillig heim

Bericht: Zahl der freiwilligen Rückkehrer übersteigt die der Abgeschobenen

München – Die Zahl der freiwilligen Rückkehrer unter Asylwerbern in Deutschland hat im laufenden Jahr einem Bericht zufolge den höchsten Stand seit 16 Jahren erreicht: Rund 55.000 seien 2016 mit finanzieller Hilfe Deutschlands in ihre Heimatländer zurückgekehrt, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf eine Schätzung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.

Die Anzahl der Abschiebungen war mit geschätzt 25.000 in diesem Jahr nicht einmal halb so hoch wie die der freiwilligen Rückreisen, wie es in dem Bericht weiter heißt. Die meisten Rückkehrer stammen demnach vom Westbalkan; sie waren ohne ernsthafte Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland und dürften durch die freiwillige Rückkehr ihrer Abschiebung zuvorgekommen sein.

Albaner größte Gruppe

Allein 15.000 Menschen seien bis November nach Albanien zurückgekehrt, heißt es in dem Bericht. Das sei mit Abstand die größte Gruppe in diesem Jahr. Auf den folgenden Plätzen lägen mit jeweils gut 5.000 Rückkehrern Serbien, der Irak und Kosovo.

Vor allem nach Afghanistan, Iran und in den Irak habe sich die Anzahl der Rückkehrer in diesem Jahr deutlich erhöht: Nach Afghanistan etwa reisten demnach bis November mehr als 3.200 Menschen freiwillig zurück – gut zehnmal mehr als im Vorjahr.

Entscheidet sich etwa eine fünfköpfige Familie vor Zustellung des negativen Asylbescheids zur Rückkehr aus Deutschland, kann sie laut "SZ" rund 4.200 Euro erhalten – zusätzlich zur Grundförderung. Dies beinhalte Reisekosten, ein Reisetaschengeld sowie eine einfache Starthilfe, die – je nach Land und Alter der Kinder – bei etwa 1.000 bis 3.000 Euro liegen kann. Die deutsche Bundesregierung will die freiwillige Rückkehr noch stärker fördern und im kommenden Jahr ein neues Programm auflegen.

20.000 an Außengrenzen abgewiesen

Auch die Zahl der an den deutschen Außengrenzen abgewiesenen Flüchtlingen hat sich im Vorjahr mehr als verdoppelt. Etwa 20.000 Menschen wurde die Einreise verweigert, schreibt die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) unter Berufung auf Zahlen der Bundespolizei.

Wurde 2015 noch 8.913 Migranten die Einreise verweigert, so waren es von Jänner bis Ende November 2016 19.720 Menschen. Die Dezember-Zahlen stehen noch aus. 15.019 von ihnen oder 76 Prozent wurden an der Grenze zu Österreich abgewiesen. (APA, AFP, 28.12.2016)