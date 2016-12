"Star Wars"-Star Carrie Fisher gestorben

Fisher wurde vor allem durch ihre Rolle in den "Star Wars"-Filmen bekannt

Los Angeles – Die US-Schauspielerin Carrie Fisher – berühmt durch ihre Rolle als furchtlose Prinzessin Leia in der "Star Wars"-Saga – ist mehreren Medienberichten zufolge tot. Fisher sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Los Angeles im Alter von 60 Jahren gestorben, berichtete unter anderem das US-Promi-Magazin "People" und der Sender CNN unter Berufung auf einen Sprecher der Familie.

"Mit tiefer Trauer bestätigt Billie Lourd, dass ihre geliebte Mutter Carrie Fisher um 8.55 Uhr heute Früh entschlafen ist", teilte der Sprecher dem Magazin "People" mit. Die 60-jährige Fisher hatte am Freitag vor Weihnachten auf dem Flug von London nach Los Angeles 15 Minuten vor der Landung einen Herzstillstand erlitten und lag seitdem im Krankenhaus.

Autobiographie veröffentlicht

Medien zufolge hatte Fisher in London gerade die Dreharbeiten für die dritte Staffel der britischen Sitcom-Fernsehserie "Catastrophe" beendet. Zudem veröffentlichte sie vor kurzem ihre Autobiografie "The Princess Diarist", in der sie über das Geschehen hinter den Kulissen bei den Dreharbeiten zum ersten "Star Wars"-Film erzählt. 2015 war Fisher in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" nochmals in ihre berühmte Rolle als – inzwischen stark gealterte – Prinzessin Leia geschlüpft.

Fisher war als 19-Jährige durch ihre Rolle als Prinzessin Leia bekannt geworden. Die Tochter der Hollywood-Schauspielerin Debbie Reynolds (84) und des Sängers Eddie Fisher (1928-2010) spielte auch in Filmen wie "Blues Brothers", "Harry und Sally" und "Lieblingsfeinde – Eine Seifenoper" mit. Sie veröffentlichte inklusive ihrer Autobiographie acht Bücher. (APA, 27.12.2016)