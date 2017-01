An die Ruder! Was das Fernsehjahr 2017 bringt

Shows RTL lässt ab Ende Jänner in Dschungelcamp und Deutschland sucht den Superstar erneut die Puppen tanzen. Anfang 2017 folgt die Castingshow It takes 2. Im Sommer startet das große Trampolinhüpfen in Big Bounce. Am Rande des guten Geschmacks schrammt Zahltag: Sozialhilfeempfänger bekommen 25.000 Euro, unter Anleitung sollen sie sich eine neue Existenz aufbauen. Sat.1 macht mit Thomas Gottschalk die Kindershow Little Big Shots. Der BR produziert mit David Schalko (Landkrimi, Braunschlag, Altes Geld) eine Show mit dem bayerischen Kabarettisten Hannes Ringlstetter. Jan Böhmermann strebt das Ende seines Nischendaseins auf ZDF neo und die A-Klasse des Zweiten Deutschen Fernsehens an.