"Girls", "Goliath" und "Game of Thrones": Serienfavoriten 2016

netflix us & canada

"Orange is the New Black" (Staffel 4)

Ich hätte ja gar nicht mehr damit gerechnet, nach der langen, faden Durststrecke in Staffel 2 und 3, dass sich Gefängnisgeschichte "Orange is the New Black" noch einmal derrappelt. Und wie! Mit einem sensationellen Staffelfinale, das Erzählstränge endlich zu einem Ende bringt und in seiner Brutalität einen neuen Ton anschlägt. (rom)