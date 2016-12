US-Hauspreise stärker als erwartet gestiegen

Im Vergleich zum Vorjahr im Oktober 5,1 Prozent teurer

New York – Die Preise am US-Häusermarkt sind im Oktober gemessen am Case-Shiller-Index stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legten die Preise in den zwanzig größten Ballungsgebieten um 0,63 Prozent zu, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Bankvolkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,51 Prozent gerechnet.

Im Vormonat hatte der Indikator noch um revidierte 0,48 Prozent (zunächst 0,37 Prozent) zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Preise im Oktober um 5,10 Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg um 5,03 Prozent. Das Plus im Vormonat hatte bei revidierten 5,03 Prozent (zunächst 5,08 Prozent) gelegen. (APA, 27.12.2016)