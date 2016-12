"Polnischer Justin Bieber": Wegen Betrugs gesuchter Internetmillionär in Wien festgenommen

Am 24. Dezember auf dem Weg zum Christkindlmarkt beim Rathaus

Ein wegen schweren Betrugs per europäischem Haftbefehl gesuchter Internetmillionär ist am 24. Dezember in Wien festgenommen worden. Das hat das Bundeskriminalamt (BK) am Dienstag bekanntgegeben. Der 24-Jährige steht im Verdacht, durch Onlinehandel mehrere Millionen Euro erschlichen zu haben.

Ähnlichkeit zu Justin Bieber

Die Handschellen klickten, als der junge Pole und seine Freundin in einem Auto auf dem Weg zum Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz waren und ihr Ziel schon fast erreicht hatten. Laut BK ist der 24-Jährige in den Medien seines Heimatlandes sehr präsent und wird auch als "polnischer Justin Bieber" bezeichnet. "Dies ist einerseits mit seiner optischen Ähnlichkeit zu dem Sänger, andererseits mit seiner steilen Karriere zu erklären. Mit zwanzig Jahren hatte der junge Mann bereits seine ersten Millionen verdient und gilt als der jüngste Millionär Polens", hieß es in einer Aussendung des BK.

Der Erfolg des jungen Geschäftsmannes basiert demnach auf einer florierenden Firma, die Schönheits- und Gewichtsverlustprodukte verkauft. Untersuchungen hätten jedoch ergeben, dass die Präparate nicht den versprochenen Effekt erzielten. Daher wurde von den polnischen Behörden Anklage wegen schweren Betrugs erhoben. Vor der geplanten Festnahme schaffte es der Mann, sich ins Ausland abzusetzen. Während seiner Flucht habe er in sozialen Medien die polnischen Behörden verbal angegriffen und wiederholt seine Unschuld erklärt.

Am 24. Dezember verhaftet

Polnische und österreichische Zielfahnder eruierten schließlich den Aufenthaltsort des 24-Jährigen. Er hatte sich nach Angaben von BK-Sprecher Vincenz Kriegs-Au in der Nähe von Wien eingemietet. Am 24. Dezember holte ihn seine Freundin für den Besuch des Christkindlmarktes in der Innenstadt ab. Als er in der Reichsratsstraße von Beamten der Landespolizeidirektion Wien festgenommen wurde, habe er zunächst behauptet, nicht der Gesuchte zu sein, sagte der Sprecher. Der Beschuldigte wurde in das Landesgericht überstellt und befindet sich in Auslieferungshaft. (APA, 27.12.2016)