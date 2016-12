Nintendo könnte an Comeback für Super Nintendo arbeiten

Hersteller beantragte Markenschutz für SNES-Controller – Spekulationen zu SNES Classic Mini

Mit einer Miniatur-Neuauflage des "Nintendo Entertainment System", auch bekannt als "NES" oder "Nintendo" konnte der japanische Spielehersteller erfolgreich die Herzen vieler Retrofreunde gewinnen. Der "NES Classic Mini" ist seit seinem Erscheinen in November regulär praktisch dauernd ausverkauft, neue Lieferungen sollen in Kürze aber Linderung verschaffen.

Der Erfolg dürfte dem Hersteller Gusto auf mehr gemacht haben. In Japan hat das Unternehmen eine Abbildung eines Gamepads markenrechtlich schützen lassen, schreibt Nintendo Everything. Und zwar nicht irgendeines Steuergeräts, sondern jenem des "Super Nintendo".

Kultkonsole

Eine offizielle Bestätigung eines "SNES Classic Mini" ist dies freilich nicht, doch seit der Antrag vom 5. Dezember publik geworden ist, rumort es in der Gerüchteküche. Die ursprünglich 1990 in Japan und 1991 und 1992 schließlich auch den USA und Europa veröffentlichte Gerät wäre freilich eine Steilvorlage für eine weiteres Retro-Comeback.

Der SNES ist Heimat zahlreicher Games-Klassiker. Mit diversen "Mario"-Games über "Zelda", Fortsetzungen legendärer Serien wie dem Beat‘em-up "Street Fighter" oder dem Rollenspiel "Secret of Mana" brachte es die Konsole zu hoher Popularität. Beinahe 50 Millionen Stück könnte Nintendo verkaufen, alleine in Japan landete sie in rund 40 Prozent der Haushalte.

Bis 1998 wurde der SNES produziert, über 1.300 Spiele erschienen für die Plattform, von denen aber nur etwa ein Drittel international erschien. Die Konsole war in der Lage, einfache 3D-Grafik umzusetzen, den Schwerpunkt auf Games in drei Dimensionen legte aber erst der Nachfolger, N64, den Nintendo im Jahr 1996 ins Rennen schickte.

Abwarten

Bis eine Umsetzung eines SNES Classic angekündigt werden könnte, wird voraussichtlich noch einige Zeit vergehen. Den NES Classic Mini hatte Nintendo im vergangenen Juli, vier Monate vor seinem Erscheinen, enthüllt. (red, 29.12.2016)