Südkorea: Neue Splitterpartei wirbt um Ban Ki-moon

Neue Konservative Partei verspricht "faire Vorwahl" für Ban – Scheidender Uno-Generalsekretär lässt Präsidentschaftskandidatur offen

Seoul – Der scheidende Uno-Generalsekretär Ban Ki-moon wird in seiner Heimat Südkorea als möglicher Präsidentschaftskandidat umworben. Eine neue Splitterpartei will Ban als neues Mitglied gewinnen. 29 Abgeordnete haben sich zu dem neuen Bündnis zusammengeschlossen, nachdem sie wegen der Politaffäre um die vorläufig entmachtete Präsidentin Park Geun-hye aus der Regierungspartei Saenuri ausgetreten waren.

"Wir hoffen darauf, dass Generalsekretär Ban Ki-moon der Neuen Konservativen Partei beitreten wird. Bei uns kann er sich sicher sein, in einer fairen Vorwahl anzutreten", sagte die ehemalige Saenuri-Abgeordnete Yoo Seong-min am Dienstag zu dem koreanischen Fernsehsender SBS.

Offiziell möchte sich Ban, der dem konservativen Lager zugerechnet wird, erst nach dem Ende seiner Amtszeit als Uno-Generalsekretär am 31. Dezember zu den Spekulationen über eine Präsidentschaftskandidatur äußern. Bei seiner letzten Pressekonferenz als Generalsekretär in New York erklärte er noch: "Ich werde ernsthaft darüber nachdenken, was ich wie am besten für mein Land tun kann." (APA, 27.12.2016)