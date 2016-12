Apple kürt die besten Apps und Games 2016

Unternehmen listet auch die in Österreich am meisten heruntergeladenen Programme

Apple hat seine jährliche Bestenliste des App Stores veröffentlicht. Darin kürt das Unternehmen die besten Apps und Games des Jahres und führt die am meisten heruntergeladenen Programme an. 2016 stachen die Foto-App Periscope und das Spiel "Clash Royale" am meisten heraus.

Auf den zweiten Plätzen landeten jeweils die Nachhilfe-App TheSimpleClub und das Game "Reigns". Das Spiel "Pokémon Go" landete nicht in der Liste, wurde jedoch zum Breakout-Hit des Jahres ernannt. Diese Auswahl trifft die Redaktion des App Stores.

Die zehn besten Apps des Jahres

1. Prisma

2. TheSimpleClub

3. Memrise

4. Gymondo

5. MSQRD

6. Fiete Sports

7. Folioscope

8. V für Wikipedia

9. Eve Beauty Tutorials

10. Memorado

Die zehn besten Games des Jahres

1. "Clash Royale"

2. "Reigns"

3. "Inks"

4. "Fifa Mobile Fußball"

5. "Klocki"

6. "Rodeo Stampede"

7. "PKTBALL"

8. "Snakebird"

9. "Leap Day"

10. "The Trail"

Außerdem listet das Unternehmen die am meisten geladenen kostenpflichtigen und Gratis-Apps. Unter den kostenlosen Apps führen im österreichischen App Store der Messenger WhatsApp, "Pokémon Go" und Snapchat, bei den gekauften Apps sind es Runtastic Pro, Facetune und Face Swap Live. Die Charts können im App Store abgerufen werden. (br, 27.12.2016)