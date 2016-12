Ein Pixi-Buch stellt das Parlament vor

"Alina und Max im Parlament" soll Kindern Demokratie und Gesetzgebung erklären

Wien – Über das Hohe Haus gibt es jetzt auch ein Pixi-Buch. "Alina und Max im Parlament" erklärt den jüngsten Staatsbürgern in einfacher Sprache Politik, Demokratie und die Gesetzgebung. Herausgebracht wurde das Buch von der Parlamentsdirektion in Zusammenarbeit mit dem Carlsen-Verlag. Besucher im Vorschulalter bekommen das Pixi-Buch bei einer Führung durchs Haus, im Parlamentsshop ist es um 0,99 Euro erhältlich.

Für Familien gibt es – neben den allgemeinen – auch spezielle Führungen, bis zum Umbau im Sommer regelmäßig am Samstag. Die nächste findet am 7. Jänner um 14.30 Uhr statt. Dieses Angebot wird in Kooperation mit WienXtra realisiert, eine Anmeldung ist erforderlich (Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr, Tel.: +43(0)1/401 10-2400). (APA, 27.12.2016)