Anna Veith bei Comeback weit zurück, Shiffrin führt am Semmering

US-Amerikanerin nach erstem Lauf des Riesentorlaufs vor zwei Italienerinnen in Führung – Kirchgasser vor Brunner Neunte

Semmering – Als Anna Veith 646 Tage nach ihrem letzten Rennen mit einem Rückstand von 2,94 Sekunden im Ziel des Semmeringer Zauberbergs abschwang, grinste sie zufrieden in die Kamera, auch wenn sie sich mit ihrer Comeback-Fahrt nach den schweren Knieverletzungen nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren konnte.

Für die Bestzeit im ersten Durchgang des ersten von zwei Riesentorläufen in Semmering sorgte Mikaela Shiffrin, die US-Amerikanerin lag in 59,91 Sekunden vor den Italienerinnen Manuela Mölgg (+0,27) und Marta Bassino (0,49). Shiffrin und Mölgg hatten über Weihnachten in Italien trainiert.

Beste Österreicherin nach 30 Läuferinnen am Zauberberg war Michaela Kirchgasser (1,10) als Neunte, direkt dahinter reihte sich Stephanie Brunner (1,12) ein.

"Es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich oben einen Stein erwischt habe und dann etwas viel gerutscht bin. Ich hätte gedacht, ich bin nervöser, aber ich war gut bei mir, von dem her hat es schon gepasst", sagte Veith nach ihrem Lauf im ORF-Interview.

Der zweite Durchgang beginnt um 13.00 Uhr. Am Mittwoch (10:30 und 13:30 Uhr) steht ein weiterer Riesentorlauf auf dem Programm, am Donnerstag folgt ein Nachtslalom (15 und 18 Uhr). (red, 27.12.2016)