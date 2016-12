Deutsche Autobauer finden Investoren für Kartendienst Here

Audi, BMW und Daimler hatten den Kartendienst im vergangenen Jahr um rund 2,6 Mrd. Euro von Nokia übernommen

Der Kartendienst Here der Autokonzerne Audi, BMW und Daimler hat drei neue Investoren gewonnen. Der chinesische Internetkonzern Tencent, der chinesische Kartendienstleister NavInfo und Singapurs Staatsfonds GIC übernehmen zusammen zehn Prozent an dem Joint Venture, wie Here am Dienstag mitteilte. Die deutschen Autobauer reduzieren ihre Beteiligung entsprechend.

Joint-Venture

Zusammen mit NavInfo will Here zudem ein 50-50-Joint-Venture für Kartendienstleistungen in China gründen. Dieses soll unter anderem hochauflösende Karten schaffen, die für die Navigation von selbstfahrenden Fahrzeugen benötigt werden.

Die Höhe der Investitionen blieb zunächst offen. Audi, BMW und Daimler hatten den Kartendienst Here im vergangenen Jahr um rund 2,6 Mrd. Euro von Nokia übernommen. Das Trio wollte dadurch auch verhindern, dass die Schlüsseltechnologie für Assistenzsysteme, Navigation und autonomes Fahren in die Hände von Google, Apple oder anderen Internetfirmen gerät. Schon vor dem Kauf hatten die drei Autobauer betont, eine offene Plattform anbieten zu wollen. (APA, 27.12.2016)