Sturmflut überschwemmte Hafenbereiche in Hamburg

Keine Verletzten durch Hochwasser in deutscher Metropole – Windböen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde an Ostseeküste

Hamburg – Eine Sturmflut hat in Hamburg verschiedene Hafenbereiche an der Elbe unter Wasser gesetzt. Dem Lagezentrum der Polizei zufolge lag der Scheitelpunkt des Hochwassers in der Nacht zum Dienstag 2,73 Meter höher als das mittlere Hochwasser. Straßen im Hafengebiet und unter anderem auch der Fischmarkt wurden dadurch überflutet. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Laut dem deutschen Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) gab es auch an der Nordseeküste Pegel von teilweise mehr als zwei Metern. Dem Seewetterdienst zufolge kam es dort mancherorts – etwa auf der Insel Sylt – zu nächtlichen Windböen der Stärke 11, an der Ostseeküste vereinzelt sogar zu Böen der höchsten Stufe 12 mit bis zu 120 Stundenkilometern. (APA, 27.12.2016)