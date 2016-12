Mehr als 2.000 Jihadisten aus Saudi-Arabien kämpfen im Ausland

Etwa 70 Prozent in Syrien im Einsatz

Riad/Damaskus – Mehr als 2.000 Staatsbürger Saudi-Arabiens kämpfen nach Regierungsangaben für jihadistische Gruppen im Ausland. Etwa 70 Prozent von ihnen seien in Syrien im Einsatz, sagte ein Sprecher des Innenministeriums der Tageszeitung "Al-Hajat" (Montagsausgabe).

"Die Zahl der Saudi-Araber, die nachweislich in Konfliktgebieten sind, liegt bei 2093", sagte der Sprecher. Davon seien 1540 in Syrien, wo der "Islamische Staat" (IS) Mitte 2014 weite Gebiete des Landes unter seine Kontrolle brachte, inzwischen aber teilweise zurückgedrängt wurde. Auch im Jemen, Afghanistan und Pakistan und im Irak seien saudi-arabische Kämpfer aktiv. (APA, 26.12.2016)